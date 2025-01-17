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Bilgiçler Yapı’dan Bayrampaşa’ya 32 derslikli ilkokul projesi

Bilgiçler Yapı, İstanbul Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesine katkı sağladı. Şirket, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yapılacak 32 derslikli ilkokul projesine destek vererek eğitime katkıda bulunacak.

Haber Merkezi
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Bilgiçler Yapı’dan Bayrampaşa’ya 32 derslikli ilkokul projesi
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Bilgiçler Yapı, İstanbul Valiliği’nin öncülüğünde başlatılan ve bin hayırsever iş insanının desteğiyle gerçekleştirilen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesine önemli bir katkı sağladı. İstanbul’daki eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu proje, hayırseverlerin katkılarıyla eğitime yönelik önemli yatırımlar yapılmasını hedefliyor. Bilgiçler Yapı, eğitime olan desteğini bir adım daha ileriye taşıyarak, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yapılacak 32 derslikli ilkokul projesine katkıda bulunacak.

“Eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Bilgiçler Yapı, şu anda Bayrampaşa’da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı & Ofis projesi ile de bölgedeki ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Bu yeni projeyle birlikte, sadece ekonomik değil, sosyal sorumluluk anlamında da ilçeye önemli bir değer katmayı hedefliyor.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Bilgiç, şirketlerinin 3 kuşaktır ticaretle uğraşan bir aile olarak, eğitimin gücüne ve toplumsal kalkınmadaki önemine büyük bir inanç duyduklarını belirtti. Eğitimin, kaliteli bir iş gücü yetiştirebilmesi ve toplumların sürdürülebilir kalkınmasını sağlaması açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Bilgiç, geçmişte gerçekleştirdikleri projelerle bulundukları bölgelerin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı. Özellikle sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemin arttığını belirten Kamil Bilgiç, eğitim alanındaki yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Vali Gül’den teşekkür belgesi

Projeye sağladıkları katkılarından dolayı İstanbul Valisi Davut Gül, Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Bilgiç’e teşekkür belgesi takdim etti. Bu belge, Bilgiçler Yapı’nın eğitime sağladığı katkıların takdir edilmesinin yanı sıra, şirketin toplumsal sorumluluk anlayışını da gözler önüne seriyor. Kamil Bilgiç, bu projede yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, gelecekte de benzer projelere katkı sağlayacaklarını ifade etti.

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