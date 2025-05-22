Bilgisayar devinin karında büyük düşüş!

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi Lenovo'nun karı, mali yılının dördüncü çeyreğinden yüzde 64 azaldı.

Lenovo, 31 Mart'ta sona eren çeyrek için 16,98 milyar dolar gelir bildirdi. Analistler 15,6 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Şirketin net karı ise 90 milyon dolar ile analistlerin 225,8 milyon dolarlık tahminlerinin oldukça altında kaldı.