‘Bilim Kuşağı Atölyeleri’ 750 bin çocuğa ulaşacak

Toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesini başlattı.

Türkiye’nin geleceğini tasarlayacak çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiye liderlik etmelerinde kıvılcım etkisi yaratırken, ülkemizin sosyal, toplumsal ve bilimsel ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefleyen proje ilk olarak 6 Şubat 2023’teki büyük deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki çocuklara yönelik olarak hayata geçirildi.

Çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını; bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi, bilim eğitimcisi ve bilim gönüllüleri gözetiminde, 8-13 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda çocukların rahatlıkla kullanabildikleri, kullanırken hayal dünyalarını ve bakış açılarını zenginleştiren bilim kitinin gönderildiği okullarda gönüllü öğretmenlerin yönlendirmesiyle çocuklar eğlenceli bilim içeriğiyle tanışıyor. Projenin, öğrencilerin akademik ve sosyal başarısına da pozitif etki etmesi hedefleniyor.

“Bilimin ışığında hareket edelim”

100. yılını kutlayan İş Bankası’nın, ilk günden bu yana sürdürülebilir kalkınmayı en büyük öncelik olarak gördüğünü ifade eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, projenin 6 Şubat deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak, bölgedeki çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlamak ve bölgede istihdamı artırmak amacıyla geliştirildiğini söyledi. Aran, aynı bilinci paylaştıkları Petrol Ofisi Grubu ile çocukların deprem sonrasında yaşadıkları eğitim hayatlarında oluşan boşluğu bir nebze de olsa doldurmayı arzu ettiklerini ifade etti. “Birlikte, akıl ve vicdanla, bilimin ışığında hareket edelim” diyen Aran, kurumların, şirketlerin sosyal sorumluluk alanında yaptıkları iş birliklerinin önemine işaret etti.

“Çocuklar tarihi yeniliklere önayak olacak”

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ise, Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin toplumun yüzde 25’inden fazlasını oluşturan çocukların gerçek potansiyellerinin açığa çıkmasında önemli rol oynayacağına inandıklarını belirterek; “Hedefimiz çocukları bilimle, sorgulama becerisiyle buluşturarak akıl ve vicdanla üreten sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlamak. Bilimin sıcak ve eğlenceli yüzüyle bir araya gelen, kendilerini güven ve mutlulukla ifade eden çocukların tarihi yeniliklere önayak olacağından emin olduğumuz fikirlerini duymak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

2025 sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşacak

Öncelikli olarak deprem bölgesindeki ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okulları ile diğer illerdeki ilk ve orta öğretim seviyesindeki dezavantajlı devlet okullarını kapsayan projede, 6 Mayıs-27 Aralık 2023 tarihleri arasında 52 atölye gerçekleştirildi, bin 402 çocuğa ulaşıldı ve 154 okula bilim seti gönderimi yapıldı. Okullarda gerçekleştirilen atölyelerle kademeli olarak 85 bin 902 çocuğa ulaşıldı. Böylece 2023 yılında proje kapsamında toplam 87 bin 304 çocukla buluşuldu. 2024 yılının ilk Bilim Kuşağı Atölyeleri ise 13-14 Ocak tarihlerinde Adana ve Hatay’da gerçekleştirildi. Atölyelere Adıyaman, İskenderun ve belirlenecek diğer şehirlerle devam edilecek. Projeyle 2025 yılı sonuna kadar 8-13 yaş arası toplam 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.