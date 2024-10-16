BİM'den sermaye azaltımı kararı

Son 1 aylık süre içerisinde yüzde 17,65 değer kaybeden ve geçtiğimiz günlerde pay geri alım programı için başvuruda bulunan BIMAS, KAP'a yaptığı açıklamada, şirket tarafından geri alınan payların iptali suretiyle sermaye azaltımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.10.2024 tarihinde,

Şirketimiz sermayesinin %1,19'una tekabül eden geri alınmış 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet payımızın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL'ye indirilmesine, Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınmasına karar vermiştir.

Şirketimiz tarafından geri alınan payların bir kısmının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi, mevcut ortakların gelecekte elde edecekleri pay başına kazançlarının iptal edilen paylar nispetinde artırılmasını hedeflemektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması halinde söz konusu izin tarihinden itibaren 6 (altı) aydan geç olmamak üzere yapılacak genel kurulda sermaye azaltımının karara bağlanması gerektiğinden bu yönde yönetim kurulumuzca hazırlanacak rapor en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündem ile birlikte ortaklarımıza duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.