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Borçelik’e Kanada’da haksız rekabet soruşturması

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Borçelik’in Kanada’ya ithal ettiği çelik sacları piyasa değerinin altında sattığı iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Borçelik’e Kanada’da haksız rekabet soruşturması
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Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Kanada’ya korozyona dayanıklı çelik sac ithal eden Borçelik’in, ülkede piyasanın altında satış yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtığını açıkladı.

Soruşturmayı Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi yürütecek. Mahkeme 3 Şubat 2025’e kadar bir karar verecek. CBSA’nın kararı ise 5 Mart 2025’te açıklanacak.

1.4 milyar dolarlık pazar

Kanada’daki çelik sac pazarının yıllık 1.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Kanada pazarında ArcelorMittal Dofasco GP, Material Sciences Corporation ve Stelco Inc yerel üretici olarak yer alıyor.

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