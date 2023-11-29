Borusan Grubu, Salzgitter Mannesmann GmbH ile yollarını ayırdı

Borusan Grubu, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş içerisinde, toplam yüzde 77’lik pay sahipliğini yüzde 100’e çıkararak 25 yıldır ortaklık yürüttüğü Salzgitter Mannesmann GmbH ile yollarını ayırdı.

Şirket yapısında ve yönetiminde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak hisse devrine dair işlemin tamamlanmasıyla birlikte, Türk sanayisinin gelişimine tanıklık eden, Türkiye’den yola çıkarak global bir üreticiye dönüşen şirket, yeni marka kimliğine kavuştu.

Bundan böyle, Türkiye’de Borusan Boru, uluslararası arenada ise Borusan Pipe adıyla 3 kıtada 11 tesiste üretim gerçekleştirecek ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıracak.

Şirket, Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra global pazarların yerel oyuncusu olma stratejisiyle uluslararası arenada büyümeye devam edecek. 2024 yılında üretime başlayacağı Romanya tesisi ile Avrupa pazarında lider olduğu otomotiv boruları alanında iddiasını artıracak. ABD pazarında inşaat, genel endüstri ve enerji sektörlerine hizmet edecek yeni boru üretim hattı ise önümüzdeki aylarda faaliyete girecek.

“Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek”

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar Borusan Boru’nun yeni dönemi hakkında yaptığı değerlendirmede, “Borusan Grubu olarak 80. yılımıza yaklaşırken faaliyet gösterdiğimiz her alanda git gide güçleniyor, bununla birlikte topluma fayda sağlama misyonumuzla hareket ediyoruz. Grubumuzun ilk sanayi girişimi olarak kurduğu, Türk sanayisinin gelişimine tanıklık eden şirketimiz, 2023 yılının ilk aylarında gerçekleşen Berg Pipe satın alımı başta olmak üzere yaptığı yatırımlarla dış pazarlarda da varlığını güçlendiriyor. Borusan Boru ve dünya pazarlarındaki ismiyle Borusan Pipe gerçekleştireceği ihracatla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek” dedi.

Yeni yatırımlarla gücünü artırıyor

Uzun soluklu büyüme stratejisinin sonuçlarını başarılı iş sonuçları ile aldıklarını belirten Borusan Boru CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Zafer Atabey ise şirketin yeni dönemi hakkında şunları söyledi: “Şirketimizin global pazarlarda yerel oyuncuya dönüşme stratejisine uygun olarak yenilediğimiz marka kimliğimiz ile girdiğimiz bu yepyeni süreçte, 2024 yılında otomotive yönelik ürünlere odaklanan Romanya tesisimizi hizmete alacağız. Avrupa otomotiv boruları pazarındaki konumumuzu güçlendireceğimiz bu adımımızın yanı sıra yakında deneme üretimlerini gerçekleştirecek Teksas-Baytown’daki yeni boru üretim hattımız da önümüzdeki aylarda faaliyetlerine başlayacak. Bu yeni hat ile ABD’de inşaat ve genel endüstri uygulamaları alanlarında da ürünler üretebilecek yetkinliğe sahip olacağız. Devreye alacağımız yeni tesisimiz ile enerji borularının ardından inşaat ve genel endüstri alanlarında da yerel bir üretici haline gelecek ve büyüme stratejimiz kapsamında önemli bir adım daha atmış olacağız. Geçtiğimiz Nisan ayında satın alım işlemini tamamladığımız, toplam 162 milyon dolarlık Berg Pipe yatırımımız da geçen süre zarfında beklentilerimize paralel bir üretim gerçekleştirerek ciromuza katkı sağladı. Borusan Boru olarak, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımız, müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişki, kalite ile özdeş ürünlerimiz, çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve sıkı finansal disiplinle gerçeğe dönüştürdüğümüz stratejilerimizle performansımızı artırmaya ve global arenada varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”