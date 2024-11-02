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Bosch binlerce kişiyi işten çıkarabilir

Bosch, otomotiv endüstrisindeki kriz ve ekonomik durgunluğun etkisiyle 7 bin iş pozisyonunu yeniden gözden geçirerek işten çıkarma planları yapıyor.

Haber Merkezi
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Bosch binlerce kişiyi işten çıkarabilir
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Almanya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Bosch, otomotiv endüstrisindeki krizin ve ekonomik durgunluğun etkisiyle 7000 kişiyi kapsayan işten çıkarma planını yeniden gözden geçiriyor. Artı49'da yer alan habere göre, 2024 yılına ilişkin hedefledikleri ekonomik başarıyı yakalayamayacaklarını ifade eden Bosch CEO'su Stefan Hartung, işten çıkarma olasılığının gündeme geldiğine dikkat çekti. Şirket, 2023 yılında 92 milyar Euro gelir elde etmişken, 2024 için bu rakamın altında kalmayı öngörüyor.

Otomotiv sektöründeki kriz Bosch'u zorluyor

Otomotiv tedarik sektörü ve mobilite alanındaki ekonomik anlamdaki daralma  Bosch'u zorlu bir sürece soktu. Hartung, Almanya hükümetine ekonomik destek çağrısında bulunarak, “Koalisyon çatışmalarına son verip sanayiyi güçlendirecek adımları hızla atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

Toplu işten çıkarmalar gündemde 

Bosch, Almanya’daki birçok çalışanının haftalık çalışma saatlerini 40 saatten 35 saate indirmeyi planlarken bu plan, mart ayında geniş çaplı protestolara yol açmıştı. Şirket, işten çıkarmaları en aza indirmek için bazı bölgelerde bu uygulamaları hafifletmeyi düşünüyor ama otomotiv tedarik ve ev aletleri alanlarında işten çıkarma ve tasarruf önlemleri devam ediyor.

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