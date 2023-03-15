BOTAŞ’tan depolama lisansı başvurusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros FSRU için depolama lisansı başvurusunda bulundu.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) depolama lisansı başvurusu yaptı.
EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, BOTAŞ, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü mevkisindeki terminal için depolama lisansı başvurusunda bulundu.
Duyuruda, "27 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar duyuruya konu yerde faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde depolama lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu tarih sonrasında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.