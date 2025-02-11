BP'nin karı, beklenenden daha fazla düştü

İngiliz petrol ve gaz devi BP dördüncü çeyrekte 1,17 milyar dolar yenileme maliyeti kârı -ABD petrol şirketlerinin raporladığı net gelire benzer bir ölçüt- açıkladı. Bu rakam, şirket tarafından derlenen konsensüse göre analistlerin beklediği 1,26 milyar dolar ve üçüncü çeyrekte bildirilen 2,27 milyar doların altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 2,99 milyar dolar olmuştu.

Şirketin net borcu dördüncü çeyrekte yıllık bazda %10 artarak 23 milyar dolara ulaştı. Sermaye harcamaları Ekim-Aralık döneminde 3,7 milyar dolara ulaşarak 2024'ün dördüncü çeyreğindeki 4,7 milyar dolara kıyasla keskin bir düşüş gösterdi.

Şirket, 2025 geri alım hedefini gözden geçireceğini ve beklentilerini 26 Nisan'da yapılması planlanan sermaye piyasaları gününün bir parçası olarak açıklayacağını söyledi.

BP hisse başına 8 cent temettü duyurdu.