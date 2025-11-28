Brooklyn Sigorta: Sağlık sigortasını yarının ihtiyaçlarına öngörerek tasarlıyoruz

Kurumların en değerli varlıkları kuşkusuz çalışanları. Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak ise şirketlerin en önemli görevlerinden biri. Bu gereklilik artık sadece bir yan hak değil; şirketlerin verimliliği, itibarı ve sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir konu haline geldi.

Brooklyn Sigorta & Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selin Pehlivan, “Kurumsal sağlık sigortası, bir mali koruma aracı olmanın ötesinde; kurum kültürünü güçlendiren, çalışan bağlılığını artıran bir yönetim politikasıdır. Biz de Brooklyn olarak her kurumun yapısına, bütçesine ve vizyonuna uygun sağlık planları geliştiriyoruz” diyor.

Kurumlara özel sağlık sigortası

Kurumsal sağlık sigortalarının, şirketlerin çalışanlarına özel sağlık hizmetlerine hızlı erişim, etkili tedavi imkânı ve yüksek memnuniyet sağladığını vurgulayan Pehlivan, “Her şirketin dinamiği farklı. Biz, insan kaynakları politikası ve çalışan profiline göre poliçeyi yeniden kurguluyoruz. Böylece kurumun sağlık yatırımı, çalışan bağlılığına doğrudan katkı sağlıyor” diyor. Pehlivan, Brooklyn Sigorta’nın sunduğu çözümleri ise şöyle sıralıyor:

-Kurum bütçesine özel toplu poliçe alternatifleri

-Yatarak ve ayakta tedavi teminatları

-Yönetici kadrolara yönelik özel planlar

-Yurt içi ve yurt dışı geniş anlaşmalı hastane ağı

-Hasar oranı ve bütçe optimizasyon raporlaması

Kurumsal tamamlayıcı sağlık sigortası

SGK’lı çalışanlara yönelik kurumsal tamamlayıcı sağlık sigortalarının, işletmelere yüksek fayda ve düşük maliyet dengesi sunduğunun altını çizen Pehlivan, SGK anlaşmalı özel hastanelerde fark ücretini karşılayan bu sistemin, şirketlerin çalışan memnuniyetini artırırken, bütçe yönetimini de kolaylaştırdığını ifade ediyor. Pehlivan, “Tamamlayıcı sağlık sigortası, özellikle geniş ekiplere sahip kurumlar için en rasyonel çözümlerden biri. Şirketler hem çalışanına değer veriyor hem de sağlık giderlerini planlı hale getiriyor” diye konuşuyor.

“Gerçek bir iş ortağıyız”

Brooklyn Sigorta olarak kendilerini sadece bir broker olarak değil; iş ortaklarının stratejik çözüm ortağı olarak tanımladıklarını dile getiren Pehlivan, sağlık sigortasını sadece bugün için değil, yarının ihtiyaçlarını da öngörerek tasarladıklarını belirtiyor. Pehlivan, kurumsal sağlık poliçelerinde yalnızca aracılık değil, analiz, planlama ve yönetim danışmanlığı hizmeti de sunduklarına işaret ederek, bunları şöyle sıralıyor:

-Poliçe öncesi çalışan profili analizi

-Farklı şirketlerle teminat ve prim karşılaştırması

-Yenileme süreçlerinde stratejik mali planlama

-Hasar/prim oranı yönetimi ve raporlama desteği