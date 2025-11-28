Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’a yüzlerce hava operasyonu gerçekleştirdi

İsrailli Alma Eğitim ve Araştırma Merkezi, İsrail ordusunun son bir yıl içinde Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları inceleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, İsrail’in ülke geneline toplam 669 hava saldırısı dalgası düzenlediği, bu sayının vurulan hedefleri değil, saldırı turlarını ifade ettiği vurgulandı. Tek bir saldırı dalgasında birden fazla noktanın hedef alınmış olabileceği belirtildi.

Saldırıların büyük bölümü Güney Lübnan’da yoğunlaştı

Rapor, saldırıların 571’inin Güney Lübnan’da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu saldırıların 390’ının altyapıya, 181’inin ise suikast operasyonlarına yönelik olduğu aktarıldı. İsrail’in bu bölgede özellikle Hizbullah’ın yeniden yapılanma çabalarını engellemeyi amaçladığı, hedef alınan noktaların çoğunun savaşta zarar görmemiş ateşleme yapıları ile Rıdvan Güçleri mensupları olduğu iddia edildi.

Ayrıca mühendislik ekipmanları, taş ocakları, beton tesisleri ve inşaat faaliyetlerinde bulunan sivillerin de “Hizbullah ile bağlantılı oldukları” gerekçesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Ateşkese rağmen aylık saldırı ortalaması 51’e yükseldi

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun Lübnan’a ayda ortalama 51 saldırı düzenlediği bildirildi. Kasım 2024–Haziran 2025 döneminde bu ortalama 48 olarak kaydedilirken, son aylardaki artışla birlikte sayı 51’e yükseldi.

En fazla saldırıya maruz kalan yerleşimler arasında Aytarun (50 saldırı) ve Ayta eş-Şaab (40 saldırı) öne çıktı. El-Adise, Hula, Bint Cubeyl, Zebkin, Dayr Harfa ve Nakura da sık hedef alınan bölgeler arasında yer aldı.

Saldırıların yüzde 85’i güneyde gerçekleşti

Rapora göre hava saldırılarının;

%85’ten fazlası Güney Lübnan’da (571 saldırı),

%13’ü Beka Vadisi’nde (87 saldırı),

%1,6’sı ise başkent Beyrut’ta (11 saldırı) gerçekleştirildi.

Bir yılda 218 suikast

Alma Merkezi, İsrail’in son bir yılda Lübnan’da Hizbullah mensubu olduğunu iddia ettiği 218 kişiyi suikast operasyonlarıyla öldürdüğünü bildirdi.

Suikastların dağılımı şöyle:

%34 – Litani Nehri’nin kuzeyi (74 suikast)

%49 – Litani Nehri’nin güneyi (107 suikast)

%13,3 – Beka bölgesi (29 suikast)

%3,7 – Beyrut (8 suikast)

Suikasta uğrayanların %21’inin Rıdvan Güçleri mensubu olduğu ileri sürüldü. Temmuz 2025, 30 suikastla en yoğun ay olarak kaydedildi. Ayrıca diğer gruplardan 28 kişinin öldürüldüğü, bunların 18’inin Hamas mensubu olduğu iddia edildi.

Can kaybı verileri

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Lübnan’da Hizbullah ve diğer gruplara mensup olduğu öne sürülen 370 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bir yıl içinde toplam 1200 hedefli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 27 Kasım 2024–20 Kasım 2025 arasında İsrail saldırılarında 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kara saldırıları ve işgal edilen noktalar

İsrail ordusunun Hula, Meys el-Cebel ve Ayta eş-Şaab başta olmak üzere sınır hattında çok sayıda kara saldırısı düzenlediği aktarıldı. 24 Kasım’da paylaşılan verilere göre ateşkesin başlamasından bu yana Güney Lübnan’a 1200 kara saldırısı gerçekleştirildi.

İsrail, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal altında tutmaya devam ediyor. Ayrıca onlarca yıldır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

UNIFIL: 10 binden fazla ihlal kaydedildi

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ateşkesin yıldönümünde yaptığı açıklamada İsrail’in bir yıl içinde 10 binden fazla hava ve kara ihlali gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu ihlaller arasında; hava saldırıları, kara operasyonları, sınır ihlalleri, savaş uçakları ve İHA’ların Lübnan semalarındaki uçuşları yer aldı. İsrail İHA’larının özellikle Beyrut üzerinde sürekli gözetleme uçuşları yaptığı belirtildi.