AB, Akdeniz politikalarında yeni dönem başlatmayı hedefliyor

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birliğin bölgeyle ilişkilerine “reset” atarak daha dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı bir işbirliği modeli oluşturmak istediğini açıkladı.

Yeni Akdeniz Paktı tanıtıldı

Barselona’da düzenlenen Bakanlar Toplantısı’nda Kallas ve AB Komisyonunun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Birliğin yeni Akdeniz Paktı’nı kamuoyuna sundu.

Kallas, Ukrayna’daki savaşın güvenlik ortamını değiştirdiğini ve Akdeniz’in AB için stratejik öneminin daha da arttığını belirtti. Göreve geldiği günden bu yana Suriye’deki gelişmelerden Gazze’deki çatışmalara kadar bölgenin dış politika gündeminin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Kallas, ortak refah ve güvenliğin ancak “eşitler arası” bir işbirliğiyle mümkün olacağını ifade ederek, “Akdeniz için hazırlanan yeni Pakt, bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.” dedi.

Politikanın öncelik setini eğitim, kültür ve teknoloji oluşturuyor

Kallas, yeni dönemde eğitim ve kültürün önemli bir yer tutacağını belirterek, Akdeniz Üniversitesi kurulmasından yapay zeka odaklı üretim merkezlerine kadar 100’ün üzerinde yeni fikir üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıca toplantının önemli başlıklarından birinin Gazze’nin istikrarı olacağını da aktardı.

“Somut projelerle ilerlemeyi hedefliyoruz”

AB Komisyonu Üyesi Dubravka Suica ise Pakt’ın, vatandaşlar ve ekonomiler için somut sonuçlar üretmeyi amaçladığını belirtti. Suica, uzun vadeli istikrar ve refahın ancak güçlü projelerle sağlanabileceğini ifade etti.

Suica, Akdeniz Üniversitesi hedefini yineleyerek Erasmus Plus programının genişletileceğini, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılacağını söyledi. Bu sürecin “beyin göçü değil, beyin dolaşımı” amacı taşıdığını vurguladı.

Gençlik, girişimcilik ve enerji alanlarında yeni adımlar

Suica, kurulması planlanan “Gençlik Parlamentosu” ile gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca işgücü hareketliliğini artıracak yetenek ortaklıklarının genişletileceğini söyledi.

Ekonomik işbirliği kapsamında teknoloji girişimcilerine finansman, mentorluk ve hukuki destek sağlayacak bir startup ekosistemi oluşturulacağını açıklayan Suica, yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji alanında T-Med girişiminin hayata geçirileceğini ifade etti. Akdeniz’in güneş, rüzgar ve yeşil hidrojen potansiyeline dikkat çekti.

Göç, terör ve organize suçla mücadele Pakt’ın temel unsurları arasında

Suica, düzensiz göçle mücadele, terörle mücadele ve radikalleşmenin önlenmesinin Pakt’ın önemli başlıkları arasında yer aldığını belirtti. Organize suçla mücadelede operasyonel işbirliğinin artırılacağını da kaydetti.

Pakt’ın önceki girişimlerden farklı olduğunu vurgulayan Suica, “Bu kez hayata geçirilebilir, uygulanabilir projeler ortaya koymak zorundayız.” ifadelerini kullandı.