Buffett artık BofA için sürekli hesap vermeyecek: Hisse payı yüzde 10'un altına indi

CNBC-e haberine göre, Warren Buffett, Berkshire Hathaway’in BofA’daki hisse oranını yüzde 10'un altına çektiği için, hisse satışlarını artık hızlı bir şekilde açıklamak zorunda kalmayacak.

ABD'deki düzenleyici kurallar, bir hissedarın yüzde 10'luk eşiğin altında kalması durumunda bu açıklamaları çeyrek dönemlerde yapmasına izin veriyor.

Buffett’ın temmuz ortasında başlattığı satışlarla birlikte Berkshire, bu devasa yatırımından yaklaşık 10,5 milyar dolar kazanç elde etti. BofA’daki hissesi, satışlar sonucu yüzde 9,99’a düştü. Bu süreçte, Buffett'ın gerçekleştirdiği 15 turda satışlar, kurallar gereği birkaç gün içinde açıklanıyordu. Ancak yeni düzenleyici başvuruya göre, Berkshire artık hisse satışlarını çeyrek dönemlerde açıklayacak ve diğer hissedarlar potansiyel satışlardan aylarca habersiz kalabilecek.

BofA'daki satış baskısı azalabilir

Bu gelişme, yatırımcılar arasında uzun süredir tartışılan bir konuyu kısmen çözüyor. Piper Sandler analisti Scott Siefers, Buffett’ın yüzde 10'un altına düşmesiyle hissedarlar üzerindeki psikolojik baskının azalacağını ve hissenin biraz toparlanma fırsatı bulabileceğini belirtti.

Bank of America hisseleri, satışlar boyunca zayıf performans sergiledi. 16 Temmuz itibarıyla KBW Bank Endeksi'nde en iyi performansı gösteren hisse, satışlardan sonra en kötü ikinci performansa geriledi. Son satış turunda, Berkshire üç gün içinde 382,4 milyon dolar değerinde hisse sattı.

Hala en büyük hissedar

94 yaşındaki Buffett, neden bu yatırımdan geri çekildiğine dair bir açıklama yapmadı. Uzun yıllar boyunca bu yatırım, Buffett’ın Bank of America CEO’su Brian Moynihan’a olan güveninin bir işareti olarak görülmüştü. Berkshire, 2011 yılında bankaya 5 milyar dolar yatırım yapmış, 2019'da ise hisselerini yüzde 10’un üzerine çıkarmak için Fed’e başvurmuştu.

Buna rağmen, Berkshire yaklaşık 31 milyar dolar değerinde hisse ile hala bankanın en büyük hissedarı konumunda.