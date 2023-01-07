Çağrı Market de 2000 ürünün fiyatını sabitledi

Çağrı Market, Oak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500'ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız."