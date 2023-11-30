Çalık Holding’de üst düzey atama gerçekleşti. İtibar yönetimi ve 360 derece iletişim konularında ulusal ve uluslararası şirketlerde 25 yıldan fazla yöneticilik yapan Özlem Aksoy, Çalık Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak atandı. Profesyonel iş hayatına gazeteci olarak başlayan Aksoy, 2000 yılından bu yana Siemens ve GE gibi global şirketlerin Türkiye’deki iletişim çalışmalarına liderlik etti.

Özlem Aksoy, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1994-2000 yılları arasında Sabah Gazetesi’nde ekonomi gazetecisi olarak görev yapan Aksoy, özellikle iş dünyası, teknoloji, insan kaynakları ve havacılık alanlarında köşe yazıları ve haberler hazırladı. 2000 yılında Siemens’e katılan Aksoy, 11 yıl boyunca Medya ve Halkla İlişkiler Yöneticisi olarak çalıştı. 2012 yılında İletişim Direktörü olarak GE’ye katılan Özlem Aksoy, markanın global ağı ile işbirliği içinde Türkiye’de 360 derece iletişim çalışmalarına liderlik etti ve şirketin iç, dış iletişim çalışmaları, medya iletişimi, reklam projeleri, sosyal medya ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarını yönetti. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla Çalık Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak Gruba katılan Özlem Aksoy, itibar yönetimi, 360 derece iletişim ve sürdürülebilirlik alanlarında liderlik ediyor.