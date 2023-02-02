Can Yayınları'ndan üniversitelilere 100 TL hediye

Can Yayınları, tüm üniversite öğrencilerine canyayinlari.com’dan yapılan 300 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL hediye kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz aylarda okurlarına isme özel kutularda teslimat, 200’den fazla kitap için geçerli olan “10 TL fiyat”, sürpriz “Yılbaşı Kampanyası” büyük ilgi gören Can Yayınları, tüm üniversite öğrencilerine tek kullanımlık 100 TL indirim çeki hediye ediyor.

canyayinlari.com’da, edu.tr uzantılı e-posta adresiyle üyelik oluşturan üniversite öğrencileri, CAN100EDU indirim kodunu girdikten sonra kampanyadan faydalanabiliyor. İndirim kodunun geçerli olabilmesi için sepet tutarının en az 300 TL olması gerekiyor. Kampanya kapsamında tanımlanan hediye çeki 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanabilecek.