Yıldız Holding bünyesindeki sakız ve şekerleme şirketi Continental Confectionery Company (CCC), sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji verimliliği alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Üretim altyapısının yenileneceği ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) kapsamında hayata geçirilen projede Siemens’le iş birliği yapan CCC, yıllık enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

CCC ve Siemens, enerji verimliliği için güçlerini birleştiriyor
Yıldız Holding bünyesinde yer alan Continental Confectionery Company (CCC), sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji yönetimi alanında önemli bir adım attı.

CCC, Çorlu’daki fabrikasında yer alan soğutma sisteminin dönüşümünü kapsayan proje için Siemens ile iş birliği yaptı.

Proje, şirketin gıda güvenliğine yönelik yüksek standartlarda mevcut üretim operasyonlarını kesintiye uğratmadan dört aşamada tamamlanacak şekilde planlandı. Bu projeyle CCC’nin yıllık enerji tasarrufu sağlaması hedeflenirken; soğutma sisteminin optimize edilmesiyle bu alanda belirgin bir enerji verimliliği elde edilmesi planlanıyor.

CCC ve Siemens iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, çevresel sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok alanda sektöre örnek teşkil eden bir model sunuyor. Siemens’in Finansal Hizmetler çözüm paketleri sayesinde yatırım süreci kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirilirken, Enerji Performans Sözleşmesi yani “Tasarruf Ettikçe Öde” yaklaşımıyla yatırım maliyetlerinin, proje süresince sağlanacak enerji tasarruflarıyla karşılanması hedefleniyor. Bu sayede proje, kendi yarattığı tasarruflarla kendini finanse ederek sürdürülebilir bir finansman modeli sunuyor.

Diğer yandan projenin tamamı BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) altyapısıyla entegre biçimde yürütülürken; operasyonlar Siemens’in dijital ikiz teknolojisi ile izlenip yönetilecek. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra dijitalleşme ve operasyonel mükemmellik alanlarında da önemli kazanımlar elde edilecek.

