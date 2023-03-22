Cer Loft’un 2. etabı satışa çıktı

Ege Yapı, Emlak Konut GYO güvencesiyle Tarihi Yarımada’da geliştirdiği Cer İstanbul’un 2. etabını satışa açtı. Cer Loft’un 2. etabında 27 özel loft daire bulunuyor. 24 ay sıfır faiz, ön satış avantajı ile satışa sunulan proje içerisindeki 5 adet 150 yıllık tescilli yapılar restore edilirken, yeni inşa edilen 5 adet yapı ise özgün mimariyi kent kültürü ile buluşturuyor.

Yanı başında 74 dönüm yeşil alan, 10 dönüm meydan, 7,5 kilometrelik bisiklet yolu, 6,5 kilometrelik yaya yolu ve 6 dönüm kapalı sosyal ve kültürel alan bulunan proje, A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip bulunuyor. SPA, sauna, gün ışığı alan kapalı havuz, masaj odaları gibi wellbeing alanları da yer alan projede loftların tavan yüksekliği ise 8 metreden 12 metreye kadar değişiyor.

Projenin deprem analiz ve simülasyonları tatbik edildi

Bugüne kadar 2 milyon metrekareye yakın inşaatı geliştiren Ege Yapı, Cer İstanbul'u da depreme dayanıklı olarak geliştirdi. Ulusal Deprem Yönetmelikleri'ne göre tasarlanan projenin deprem analiz ve simülasyonları tatbik edildi.

Taşıyıcı yapı elemanları ve donatı miktarları çıkan sonuçlar doğrultusunda planlan projede tüm binalar radye temel üzerine inşa edildi. Bloklar, otopark katlarında birleştirildi. Bu sayede tekil blokların yüklerinin, bütüncül planla tüm parsel alanına aktarılması sağlandı.

C30 sınıfı beton, S420 demir kullanılan projenin zemin üzerindeki taşıyıcı sistemi tamamen çelik konstrüksiyon olarak imal edildi. Tüm merdivenler ve asansör kuyuları perde beton duvarlarla çevrelendi.

Cer İstanbul, Avrasya Tüneli girişine 2 kilometre, D100 Karayolu’na 4 kilometre, Yenikapı Metro İstasyonu’na 3,5 kilometre ve Yenikapı Feribot İskelesi’ne de 3,4 kilometre mesafede yer alıyor.

2 bin metrekarelik açık hava müzesini de bünyesinde barındıran proje, sanat tarihi ve arkeoloji danışmanları ile beraber aslına uygun restore edildi.