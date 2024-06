Takip Et

İşletmeleri, müşteri deneyimlerini geliştirmeleri adına dünya çapındaki küresel yeteneklerle buluşturan Champs, maksimum iş-yaşam dengesi kontrolü sağlama vizyonuyla faaliyetlerine devam ediyor. 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Champs, bu temel vizyondan hareketle küresel varlığını da her geçen gün genişletmeyi sürdürüyor.

Champs, yeni marka kimliğini tanıttı: The Flexperience Company. Tasarımında; neşeli, canlı renkler ve şekiller ile temsil edilen, insan odaklı bir şirketi olarak konumlandırılıyor. İki parmağın birleştirilmesinden oluşan yeni logoları Flexicon ise firmalar ve yeteneklerin kolektif gücünü sembolize ediyor. İki yukarı doğru çubukla ifade edilen logo, bu iki gücün birleşmesinin her zaman ve her yerde büyük başarıya yol açabileceğine olan inancı somutlaştırıyor.

"Flexperience modeli"

‘Flexperience’ ile geleceğin iş dünyasını bugünden inşa ettiklerini belirten Champs CEO’su Mahir Tüzün, “Yeni markanın merkezinde, esneklik ve deneyimi birleştiren bir terim olan “Flexperience” yer alıyor. Bu, hem sezonluk hem de uzun vadeli personel ihtiyaçlarını karşılarken, İK departmanlarının zamandan, emekten ve paradan tasarruf etmesini sağlıyor. Champs'in yetenekli profesyonelleri için sunduğu "Flexperience" modeli, her yerden çalışma ve istenilen projeyi seçme avantajları ile mükemmel bir iş-yaşam dengesi kurma özgürlüğünü ifade ediyor” açıklamasında bulundu.

“Yeni marka kimliğinin odağında da insan yer alıyor”

Yeni ‘Flexperience’ ile yeteneklere, en sevdikleri markaları seçme ve istedikleri yerde ve zamanda çalışma özerkliği sunduğunu belirten Tüzün, şöyle devam etti: “Yeni marka kimliği insanları ön plana çıkarıyor. Yeni web sitesi ve sosyal medya iletişimi Champs'i, Champs yapan bireylere odaklanıyor. Bu bireyleri; işlerini dönüştürmeye hazır müşteriler, en iyi müşteri yolculuğunu bekleyen müşterilerin müşterileri ve mükemmellik sunma konusunda heyecanlı ve kararlı yetenekler oluşturuyor. Önümüzdeki on yıl içinde esnek çalışma devriminde kilit bir lider olmayı hedefliyoruz.”

Önümüzdeki dönemde yeni marka kimliği ile hem Türkiye hem de Avrupa'daki büyüme stratejisine devam edecek olan Champs, son teknolojilerin kullanımını geliştirmeye ve dünyanın dört bir yanındaki yetenekleri için sayısız avantajlar sağlamaya devam edecek.