Ciner Yayın Holding'in yeni sahibi Kemal Can'dan ilk açıklama: Abimiz söyledi, işin başında yine o olacak

Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’ni bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devretti. Park Grubu, medya yatırımlarını sonlandırma kararı aldı. Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşları bulunuyor.

“Abimiz söyledi, işin başında yine o olacak”

Ciner Yayın Holding'i satın atan Can Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Patronlar Dünyası'na konuştu. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile amca çocukları olduğunu söyleyen Kemal Can, onun vasıtasıyla bu yatırımı yaptıklarını vurguladı. Kemal Can, “Kenan Tekdağ abimizdir, ailemizin büyüğüdür. Ayrımız gayrımız yoktur. Abimiz zaten Ciner Grubu’ndaydı. Bundan sonra da işin başında o olacak. Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak” diye konuştu.

Medya sektöründe artık çok aranacağını söylediğimde ise espirili bir dille “Samimi olarak söylüyorum, bizim bu işe bir dahlimiz olmayacak. Çok arayan olursa o Kenan Abimin sorunu” cevabını verdi.