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Coca-Cola'da üst düzey atama

Coca-Cola İçecek A.Ş., organizasyon yapısında değişikliğe giderek Ahmet Kürşad Ertin'i 1 Ocak 2025 itibarıyla Operasyonlar Direktörü (COO) olarak atadı.

Haber Merkezi
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Coca-Cola'da üst düzey atama
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Coca-Cola İçecek A.Ş., gelecekteki gelişim planları kapsamında organizasyon yapısında değişikliğe gitti. Güney Asya ve Ortadoğu Bölge Direktörü görevini yürüten Ahmet Kürşad Ertin, Operasyonlar Direktörü (Chief Operating Officer) görevine getirildi. Ertin'in yeni görevi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ertin, CEO Karim Yahi'yi raporlayacak. 

Coca-Cola İçecek A.Ş., konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin gelecekteki gelişim planlarını desteklemek amacıyla organizasyon yapımızda 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik olacaktır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) Güney Asya ve Orta Doğu Bölge Direktörü görevini yürütmekte olan Ahmet Kürşad Ertin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar Direktörü (Chief Operating Officer) görevine atanacak olup CEO Karim Yahi'ye raporlayacaktır.

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Bölge Direktörlerinin yanı sıra Güney Asya ve Orta Doğu (Pakistan, Irak, Ürdün, Bangladeş) Ülke Genel Müdürleri de bu yeni yapıda Ahmet Kürşad Ertin'e raporlayacaktır.

Ertin, 1998 yılında Türkiye'nin müşteri ve ticari operasyonlar bölümünde CCI'a katılmış ve Azerbaycan'ın Genel Müdürü olarak atanıp Bakü'ye gittiği 2009 yılına kadar organizasyonda artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlenmiştir. 2010 yılında Türkiye'ye dönen Ertin, CCI Türkiye Geleneksel ve Dağıtım Kanalı Satış Direktörü olarak görev almıştır. Ardından 2014 yılında Türkiye Satış Direktörü olarak atanmıştır. 2015 yılında ise CCI Kazakistan'ın Genel Müdürü olarak Almatı'ya taşınmıştır. Ahmet Kürşad Ertin, 1 Ocak 2019 tarihinde CCI Pakistan'ın Genel Müdürü olarak atanmıştır."

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