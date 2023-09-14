COLIN’S, Mısır’da mağaza sayısını 12’ye çıkarıyor

Dünyada 24 ülkede mağazası bulunan COLIN’S, stratejik yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Mısır’ın lüks gayrimenkul şirketlerinden biri olan Talaat Mostafa Grubu ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan COLIN’S, 2022 yılında giriş yaptığı Mısır pazarında, açmayı planladığı 3 mağazayla birlikte mağaza sayısını 12’e çıkartacak. 2023 yılının sonuna kadar Mısır’da açılması planlanan ve en büyük AVM’ler arasında yer alacak olan Open Air Mall, All Seasons Park Madinaty ve San Stefano Mall Alexandria’da üç yeni mağazasıyla yer alacak. COLIN’S, 2027 sonuna kadar ülkedeki mağaza sayısını 30’a çıkartmayı hedefliyor.

600’ü aşkın mağaza ile hizmet veriyor

COLIN’S bugün ana pazarları olan Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Irak, Mısır, Gürcistan ve Sırbistan’da da faaliyetlerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Krallığı, Yunanistan, Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Cezayir, Kıbrıs, Filistin, Libya, Tacikistan, Yemen, Katar, İran ve Kazakistan'da da bayilikleri bulunan COLIN’S dünyada toplam 600’ü aşkın mağazası ile hizmet sunuyor.

“Mısır’da marka gücümüzü artırmayı hedefliyoruz”

Uluslararası pazarlarda COLIN’S’in rekabet gücünü artırmayı çok önemsediklerini ve yurt dışı planlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini söyleyen COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda gücümüzü artırmayı, yeni pazarlarda da fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Grup şirketlerimizle uzun yıllardır üretim yaptığımız Mısır pazarında önemli bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemizi 2022 yılının Haziran ayında açtığımız mağazalarla başka bir boyuta taşıdık. Küresel yapılanmamız açısından stratejik bir öneme sahip Mısır pazarında uzun yıllar var olmayı, marka gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Talaat Mostafa Grubu ile kurduğumuz stratejik ortaklık bu hedefin ilk adımlarından. Bu iş birliği ile, 2023 yılı sonuna kadar Mısır’ın en büyük AVM’lerinde üç yeni mağazamızla var olacağız. Open Air Mall’de açılacak mağazamız Mısır’ın ve global yapılanmamızın en büyük mağazalardan birisi olacak. Orta ve uzun vadede de Mısır pazarında büyümeyi, yeni mağazalar açmayı hedefliyoruz. Mısır’da da jean denilince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Tüm dünyada sahip olduğumuz 12 milyonun üzerindeki müşterilerimize yenilerini eklemek, global bir marka olarak bize gurur veriyor.” şeklinde konuştu.