CW Enerji A.Ş, Almanya’da SEAC Holding GmbH’yi satın aldı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA - Antalya OSB’de faaliyette bulunan CW Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada 2024 hedefleri hakkında bilgi verdi. Global şirket olmak için yeni yatırımlara yöneldiklerini ve bu konudaki ilk yatırımı da Almanya’da gerçekleştirdiklerini belirten Sarvan, şunları kaydetti.

‘’Kurulmuş olan CWSE Group GmbH şirketi, SEAC Holding GmbH’in bünyesinde toplam 16 adet güneş enerjisi proje şirketi ve SEAC Projekt GmbH unvanlı güneş enerjisi santrali projelerinin geliştirilmesini gerçekleştiren şirket hisselerini 100 milyon Euro’ya devralmış bulunmaktadır. Bu proje şirketlerinden Invest 6, Invest 7, Invest 10 ve Invest 20 hali hazırda devrede ve üretim kapasitesi de 31,92 MW’dır.’’

Sürdürülebilir gelir

SEAC Projekt GmbH’nin toplamda 1.656 MW’lık proje kapasitesi bulunduğuna dikkat çeken Tarık Sarvan, bu projelerin batarya depolama projelerini de devraldıklarını bildirdi.

SEAC Holding’in Almanya’da bu zamana kadar yenilenebilir enerji faaliyetleri gerçekleştiren deneyimli bir şirket olduğunu anlatan Sarvan, şöyle konuştu.

‘’SEAC Holding, güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesi ve inşası konusunda oldukça deneyimli bir şirkettir. İnşa edilen 1,4 GW’lık tesis ve geliştirilmekte olan 5,4 GW’lık güneş enerjisi santrali ile SEAC Holding Almanya’da bu alanda önde gelen şirketlerden biridir. Creditreform, SEAC Holding’i Almanya’nın en güçlü kredi notuna sahip şirketlerinden biri olarak kabul etmektedir.’’

Almanya’nın, yenilenebilir enerjinin lokomotifi olduğunu ve yatırım alanında birçok ülkede öncülük yaptığını vurgulayan Sarvan, şöyle devam etti.

‘’Buradan elde edilecek gelir de bizlere, ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır. Bununla birlikte iştirakimizin bu ortaklığı ve proje geliştirme süreçleri, şirketimize ciddi bir know-how kazandırmaktadır. Ayrıca bu yatırımla, şirketimizin gelir kaynakları ile ilgili ulusal ve global riski azaltabilmek, ihracat ve pazar kaynaklarını ve gelirlerin çeşitlendirilmesini amaçladık. Almanya’da proje geliştirdikçe ekibimiz de süreç içerisinde bir know-how edinecek ve böylece bilgi ve deneyim açısından daha güçlü bir hale de gelmiş olacağız. Almanya ve Avrupa’da CW Enerji markalı panellerimizin kullanılması ile CW Enerji’nin global marka değerini ve bilinirliğini artırmış olacağız.’’

Uzun vadeli devlet alım garantili

Almanya’daki yatırım nedenlerini anlatan Tarık Sarvan, bu ülkenin uzun vadeli devlet alım garantisi sağlandığını, finans maliyetlerinin düşük olduğunu, bu nedenle GES’lerin finansal açıdan daha dengeli bir fizibiliteye sahip olduğuna dikkat çekti. Sarvan, şöyle devam etti.

‘’Almanya’da GES’lerin üretimi ile ilgili EEG ve PPA adında iki model bulunmaktadır. Alman devleti güneş enerjisi santrallerine ilişkin yaklaşık 20 +10 yıl toplamda 30 yıllık bir alım garantisi verebilmektedir. Almanya’da bulunan bankalardan, bu olanak çerçevesinde uygun maliyetli uzun vadeli kredi kullanılması söz konusu olabilecektir. Bu yatırımla ulusal ve global risklerden ve yaşanabilecek olumsuzluklardan olabildiğince arınarak şirketimize düzenli bir gelir kaynağı yaratacağız. Böylelikle sürdürülebilir bir gelire kavuşmuş olacağız.’’

Global şirket olacağız

Almanya’dan sonra ABD’de de şirket kurduklarını, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde de yatırım yapma hayali olduklarını söyleyen Tarık Sarvan, ‘’ Almanya’da geliştirilecek bu projeler ile globalleşme ve dünya çapındaki faaliyetlerimizin başlangıcı olabilir. Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve ABD’de de güneş enerjisi projelerine ilişkin planlarımız olabilir’’ dedi.

2 milyar Euro ciro hedefi

Dünyada 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Antalya OSB’deki fabrikada 2 bine yakın çalışan olduğunu dile getiren Sarvan, ‘’Üretim üssümüz Antalya ve Türkiye olacak. Almanya’da yapacağımız GES yatırımları ve üretimi ile 2030 yılına kadar 2 milyar Euro ciro hedefliyoruz. 2023 yılı ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şirket olarak çok mutluyuz. AB’nin Uzakdoğu ülke ekonomilerine karşı alacağı önlemler Almanya’daki GES yatırımlarımıza katkısı olacak’’ diye konuştu.

Karbon ayak izi azaltılacak

GES yatırımları ile dünyada karbon ayak izini azaltarak küresel ısınmayı engellemede ciddi bir rol alacaklarını ifade eden Tarık Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’GES’ler karbon ayak izinin azaltılmasında çok önemli bir değere sahiptir. Bu GES’lerin hayata geçirilmesi ile birlikte karbon ayak izinin azaltılması konusunda çok etkili bir adım da atılmış olacaktır. 1.656 MW’lık bir GES kurulduğunda yıllık önlenebilir CO2 emisyonu yaklaşık 850.223.520 kg olmaktadır. Yıllık ortalama kurtarılan ağaç sayısı da 128 bin 355 adete denk gelmektedir.’’