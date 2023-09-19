CW Enerji'nin GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"ŞANLIURFA ili HARRAN, ilçesi Yenidoğan Mahallesi, Fidde Mevkii (Ada No: 109, Parsel No:5, Alan: 8,1284 Ha) mevkiindeki CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (9,5 MWm/6,6 MWe) projesi ile ilgili olarak ŞANLIURFA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır."