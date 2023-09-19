CW Enerji'nin GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı
CW Enerji'nin Şanlıurfa'da yapmayı planladığı GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"ŞANLIURFA ili HARRAN, ilçesi Yenidoğan Mahallesi, Fidde Mevkii (Ada No: 109, Parsel No:5, Alan: 8,1284 Ha) mevkiindeki CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (9,5 MWm/6,6 MWe) projesi ile ilgili olarak ŞANLIURFA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır."