DASAL Havacılık Teknolojileri'nde üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin Yönetim Kurulu kararıyla, Altınay Savunma Teknolojileri İş Geliştirme ve Programlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Koç, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin Genel Müdürü olarak atandı.

Açıklamaya göre, Koç, görev değişikliğinin ardından yaptığı açıklamada, ileriki dönemde ihracat faaliyetlerini hızlandırmak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirterek, özgün tasarımları ile milli bir marka olan DASAL'ın adının yurtdışında daha da duyulacağına ilişkin sinyaller verdi.

1986 yılında İstanbul’da doğan Koç, Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

İş hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Koç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde devam eden doktora çalışmasına ara vererek özel sektöre geçiş yaptı ve Kale Ar-Ge firmasında 2014 yılında tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Koç, 2015 yılında Altınay Savunma Teknolojileri firmasına Proje Yöneticisi olarak katıldı ve bu tarihten sonra Altınay Savunma Grubu çatısı altındaki Altınay Savunma Teknolojileri ve TAAC Havacılık Teknolojileri şirketlerinde İş Geliştirme Müdürü, Proje & İş Geliştirme Direktörü ve Program Yönetimi & İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında görevler aldı. İleri seviyede İngilizce bilen Koç, evli ve iki erkek çocuk babası.