Dev anlaşma: Pringles 29 milyar dolara Mars'a satılıyor

ABD'li gıda devi Mars, Pringles ve Pop-Tarts üreticisi Kellanova'yı 29 milyar dolardan fazla bir değerleme ile satın almak için bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, yılın en büyük anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

M&M’s, Snickers ve Skittles gibi ürünleriyle tanınan ABD'li Mars, Kellanova'nın her bir hissesi için 83,50 Dolar ödemeyi planlıyor.

Şirketin 6 milyar dolarlık borcunu da ödeyecek

haberler/mars-pringlesin-sirketi-kellanovayi-29-milyar-dolara-satin-alacak-h2860" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre tamamı nakit olan bu anlaşmanın yakın zaman içinde duyurulması bekleniyor. Mars ayrıca şirketin 6 milyar dolarlık net borcunu da üstlenecek.

Aynı zamanda Cheez-It, Rice Krispies Treats ve Eggo gibi ürünleri de üreten ve 2023 yılında Kellogg'un kahvaltılık gevrekler ve atıştırmalıklar işlerini ayırmasıyla kurulan Kellanova, son zamanlarda satış tahminlerini artırdı.

Dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan Mars, yıllık 50 milyar doları aşan satışlara ve 150 binden fazla çalışanı olan bir iş gücüne sahip.

Mars'ın Pringles hamlesi düzenleyici engele takılabilir

Anlaşma, rekabet gözlemcilerinin radarına takılabilir. Başkan Joe Biden yönetimi tarafından atanan gözlemciler, ABD'de büyük birleşmeler ve satın almalarlar agresif bir şekilde mücadele ediyor. Dolayısıyla bu anlaşma da antitröst engellerle karşılaşabilir.

Son birkaç yılda anlaşma yapma hızı keskin bir şekilde yavaşlamıştı. Ancak son aylarda tekrar canlanmaya başladı. Mars’ın Kellanova'yı satın almasının onaylanması halinde, sektörde yeni bir anlaşma dalgasını başlatması muhtemel.