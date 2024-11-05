DFDS’ten stratejik atılım: İtalya ve Mısır arasında yeni hat açıldı

Deniz taşımacılığı ve lojistik sektörünün önemli firmalarından DFDS, Mısır ve İtalya arasında yeni bir deniz yolu taşımacılığı hattı açtı. DFDS, yeni hattın devreye girmesiyle Mısır’ı ilk kez hizmet ağına dahil ederken, yaklaşık on yıl sonra bu pazarlar arasındaki ilk Ro-Ro taşımacılığı hizmetini de başlatmış oldu. Yeni hat, ağırlıklı olarak yaş sebze ve meyve, tekstil ve diğer malların Trieste Limanı üzerinden Avrupa'ya, süt ürünleri, tarım ve sanayi ürünleri gibi çeşitli ürünlerin de Avrupa'dan Mısır'a taşınmasını kolaylaştıracak.

Daha kısa teslimat süreleri avantaj sağlayacak

29 Kasım 2024 tarihi itibarıyla ilk seferini gerçekleştirecek Dimyat-Trieste hattı, özellikle çabuk bozulabilen ürünler için konteyner taşımacılığına hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sunuyor. Her iki limandan da haftada bir kez düzenlenecek olan sefer, cuma günleri Dimyat'tan ve pazartesi günleri Trieste'den yaklaşık 68 saatlik bir sefer süresiyle gerçekleştirilecek.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS olarak Dimyat ve Trieste arasında yeni deniz yolu yük taşımacılığı hattının açılışını duyurdukları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Bu yeni rota ile müşterilerimiz daha kısa transit sürelerinden ve rekabetçi taşımacılık tekliflerinden faydalanacak" dedi.

DFDS, bu hizmetin Mısır operasyonları için Mısır'da nakliye ve lojistik hizmetlerinde lider olan Pan Marine Shipping Services ile stratejik bir ortaklığa girdi. Pan Marine, bu yeni rota için Dimyat Limanı’nda özel bir terminali faaliyete geçirdi ve terminal tüm sevkiyatları idare edebilecek şekilde donatıldı, böylece kargo yükleme ve boşaltma için sorunsuz ve verimli bir süreç sağlandı.

Pan Marine Başkan Yardımcısı Marwan El Shazly ise, yeni hizmet hakkında şunları söyledi: "Kapsamlı bir nakliye ve lojistik hizmet sağlayıcısı Pan Marine olarak hem yerel pazarın hem de küresel müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun denizcilik çözümleri sunuyoruz. Yeni deniz yolu yük taşımacılığı rotasının hizmete girmesi, Mısır'ın Avrupa ile ticari ilişkileri açısından önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor. Yenilikçi ve verimli taşımacılık çözümleri sunma konusunda DFDS ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Yeni hat Türk taşımacılık şirketleri için fırsatlar sunuyor

Yeni Dimyat-Trieste rotasının limanlarda ve çevresindeki bölgelerde ticari faaliyetleri artırması bekleniyor. Özellikle Trieste limanındaki artan faaliyetin, gelen ürünlerin diğer Avrupa pazarlarına taşınması ile ilgili olarak, halihazırda Avrupa’da faaliyet gösteren Türk nakliye şirketleri için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann konuyla ilgili olarak “Bu yeni rota kaçınılmaz olarak Trieste'ye ve Trieste'den diğer Avrupa pazarlarına giden kargoyu artıracak. Bu bağlamda, bu hizmetin başlatılması doğal olarak bölgedeki ticari dinamizmi artıracak ve Avrupa'da faaliyet gösteren Türk nakliye şirketlerinin Mısır'dan İtalya'ya ve diğer Avrupa pazarlarına ulaşacak mallar için nakliye hizmeti sağlamasını mümkün kılacaktır. Bu girişimin ekonomik bağları güçlendireceğinden ve bölgedeki herkes için büyümeyi teşvik edeceğinden eminiz” dedi.

Yeni hat, 5 Kasım 2024'te Mısır'ın Kahire kentinde yerel yetkililer, DFDS müşterileri ve temsilcilerinin katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı.