Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 4 milyon TL’lik yol yatırımı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve kırsal mahallelerde yeni yol yapım, mevcut yolları onarım gibi proje ve çalışmaları hayata geçirirken kent merkezindeki önemli noktalarda da yol güvenliği için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç,“Köprü koruyucu oto korkuluk 2 bin 100 metre tül ve motosiklet bariyeri 2 bin 100 metre tül olmak üzere toplam 4 bin 200 metre tül oto korkuluk ve bariyer yapıldı. Şehirdeki yolların konfor ve güvenliğini arttırıcı söz konusu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, oto korkuluk için 2 milyon 625 bin TL ve motosiklet bariyeri için ise 1 milyon 302 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 930 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdi” diye konuştu.

Büyükkılıç, yeni yol inşa edip, mevcut yolları yenilerken, konfor ve güven arttırıcı donatıları da gerçekleştirdiklerini ifade etti.