Kayseri Ticaret Odası Çin ile işbirliği yapacak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KTO şehrin ihracat rakamlarını artırmak, yatırım ve iş birliği konularını geliştirmek ve ihracat pazarını çeşitlendirmek için başlattığı Metal ve Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti iş gezilerinin altı ve yedincisini Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile Çin’e gerçekleştirdi.

212 ülke ve bölgeden 199 bin yabancı alıcı, 30 binden fazla şirketin katıldığı dünyanın en büyük fuarı olan ‘136. Kanton Fuarı İthal ve İhraç Ürünleri Fuarı’nın ilk fazına KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Uyar ile Mustafa Okutan başkanlığında metal sektörlerinden oluşan 28 kişilik heyetle katıldı. Fuarın ikinci fazına ise KTO Başkanı Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Turhal ile 22 kişilik mobilya sektöründen heyetle yer aldı.

Çin ziyaretinde KTO heyeti ile CCPIT Guangzhou arasında ticaret, yatırım ve iş birliği konularını kapsayan bir işbirliği protokolü de imzaladı. KTO Başkanı Gülsoy, ziyarette Kayserili firmaların Çin pazarında etkin rol almasında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Ziyarette, Çin’in son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik kalkınmanın ve bu doğrultuda ülkemizin ve şehrimizin Çin ile olan ticari ilişkilerinin arttırılmasına yönelik neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişlerinde bulunduk. Kayserili firmaların Çin pazarına erişimlerini kolaylaştıracak stratejiler ve iki bölge arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılabilecek somut adımlar üzerine karşılıklı konuları konuştuk. Ayrıca, mobilya sektöründeki iş birliği imkânları ve ortak ticaret projeleri üzerinde de görüşmeler sağladık. Şehrimizin Çin ile olan ticari ilişkilerini geliştirmek adına çok faydalı bir program oldu” dedi.

“Kayseri ve Çin arasında güçlü ticaret bağları kurulacak”

Kayseri’nin lokomotif sektörü olan mobilyanın ticaret hacminin artırılması için işbirliği protokolü imzaladıklarını belirten Gülsoy, “Heyetler arasında yapılan görüşmeler sonucunda, KTO ve CCPIT Guangzhou arasında ticaret, yatırım ve iş birliği konularını kapsayan bir İşbirliği protokolü imzaladık. Bu anlaşma, özellikle mobilya sektörü başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı ticaretin artırılmasını ve her iki bölgedeki firmaların uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasını hedeflemekteyiz. İmzalanan bu anlaşma, Kayseri ve Çin arasında uzun vadeli ve güçlü ticaret bağları kurmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Organizasyon kapsamında yapılan görüşmelerde, Kayserili firmalar ürünlerini tanıtma ve Çinli alıcılarla ticari iş birliği kurma fırsatı buldu” diye konuştu. Gülsoy, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı destekle 267 kişiyi yurtdışı fuar organizasyonlarına götürdüklerini ve yurtdışı gezilerine devam edeceklerini ifade etti.