AKİB, ekimde yüzde 1,4 artışla 1,55 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

MERSİN / EKONOMİ

Ekim ayında Türkiye’nin 23,6 milyar dolarlık ihracat performansına Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak yüzde 7,6’lık destek verdiklerini kaydeden Fatih Doğan, ihracat performansında küresel talebin önemli rol oynadığını vurguladı.

Birliğin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’nde talebin zayıf seyretmesi ve resesyon endişesinin ihracata olumsuz yansıdığını dile getiren Doğan, “Maliyetler ve döviz kuru arasındaki makas açıldığı için uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizin zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm zorluklara rağmen Birlik olarak 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 sağlayarak 14,2 milyar dolar ihracata imza attık. Koşullar ne olursa olsun, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 264 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayabilmesi için en güçlü desteği vermenin gayretini gösteriyoruz” dedi.

Artışlar dikkat çekti

Yılın 10’uncu ayında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 437 milyon dolarla sektörel sıralamada birincilik elde ettiğini aktaran Fatih Doğan, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ise Irak, Hollanda ve İtalya ilk üç sırada yer aldı. Irak’a 143,3, Hollanda’ya 117,4, ve İtalya’ya 85,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde hacmi en fazla artırdığımız ülkelerden Suudi Arabistan, Ukrayna ve Belçika dikkat çekti. Suudi Arabistan’da yüzde 90,2 artışla 53 milyon, Ukrayna’da yüzde 71 artışla 36,2 milyon, Belçika’da yüzde 69,4 artışla 18,4 milyon dolar ihracata imza attık. Hacimde anlamlı artış sağladığımız diğer ülkeler Birleşik Krallık, Cezayir, Mısır ve İtalya oldu” diye konuştu.