KTO’nun ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Ticaret Odası’nın, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açılan toplantıda ilk olarak sunum yapan Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKITEK) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Saim Ervural, AKITEK bünyesinde Yazılım ve Modelleme, Hızlı Prototipleme ve Ölçüm, Enstrümantasyon ve Test olmak üzere üç ayrı departmanda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Meryem Betül Özkardeş ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Erhan Öncan da yaptıkları sunumlarda 2023 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından geçen bir yıllık sürede icra komitelerinin gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Meclise bilgi verdi. Meclis gündeminde söz alan KTO Meclis Üyesi, KTO Tahkim ve Arabuluk Merkezi (KTOTAM) Divan Kurulu Başkanı Ali Deresoy, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakiltesi binası içerisinde hizmet veren KTOTAM’da kurulduğu günden bu yana 584 arabuluculuk görüşmesi gerçekleştirildiğini ve yüksek başarı ortalamasına sahip olunduğunu belirtti.

AKİTEK’le iş birliğine davet

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de gündemdeki konuları değerlendirdiği konuşmasında sunumlarından dolayı konuklara teşekkür etti. Öztürk, TOBB Konya Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitelerinin bir yıllık faaliyet döneminde aktif olarak çalıştıklarını ve önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. AKITEK’in prototipleme ve test hizmetleri için kullandığı teknik alt yapısı ile Konya sanayisinin ar-ge çalışmalarına büyük katkı sağladığını belirten Öztürk, AKITEK Labarotuvarı’nın TÜRKAK akreditasyonu aldığını söyleyerek Konyalı firmaları AKITEK’le işbirliğine davet etti. KTO Tahkim ve Arabuluk Merkezi KTOTAM’ın başarılı faaliyetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Öztürk, ticari ve iş uyuşmazlıklarının çözümü için kurulan merkezden iş dünyasının hizmet alabileceğini belirtti.

“Yerli ve milli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı”

Cumhururiyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayan Başkan Öztürk, “Kökleri dört bin yıla dayanan 101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda bin yıldır kader birliği yapmış milletimizin en değerli varlığıdır. Devletimizin sonsuza kadar var olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Savunma sanayimizin stratejik kurumlarından olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen hain terör saldırısını kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. TUSAŞ saldırısı başta savunma sanayimiz olmak üzere stratejik alanlarda yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK’in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı.