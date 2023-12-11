DHL Supply Chain Türkiye, GDP sertifikasını aldı

DHL Group bünyesinde yer alan DHL Supply Chain Türkiye, Ankara Aktarma Merkezi ile global taşımacılık standardı olan GDP (Good Distribution Practices) Sertifikası’nı aldı.

DHL Supply Chain Türkiye, GDP uyumlu aktarma ve depolama merkezi, sıcaklık kontrollü araç filosu, sağlık sektöründe tecrübeli insan kaynağı ve bilgi teknolojileri altyapısı sayesinde sertifikayı almaya hak kazandı. DHL’in global bilgi birikimiyle çok uzun süredir yapılan çalışmalar ile bundan böyle şirket, Ankara bölgesine yapılacak taşımaları dağıtım ağı vasıtasıyla, koli bazlı olarak GDP yönetmeliğine tam uyumlu olarak taşıma imkanını müşterilerine sunacak.

“Sağlık lojistiğinde yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Sektörde 001 nolu ilk GDP (Good Distribution Practices) Sertifikası’nı aldıklarını belirten DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox, “Bildiğiniz üzere 2023 itibarıyla sağlık sektöründe global taşımacılık standardı olarak adlandırılan GDP (Good Distribution Practices) yönetmeliği, ülkemizde de yürürlüğe girdi. Dünyanın en büyük lojistik şirketinin bir parçası olmanın verdiği sorumlulukla gerçekleştirdiğimiz çalışma ve yatırımlar sonucunda GDP uygulamalarının en önemli yatırım kalemi olarak adlandırabileceğimiz aktarma merkezleri alanında, sektörde ilk başvuruyu yaparak DHL Ankara dağıtım merkezimize Türkiye’nin ilk sertifikasını kazandırdık. GDP uyumlu aktarma merkezimiz, sıcaklık kontrollü araç filomuz, sağlık sektöründe tecrübeli insan kaynağı ve bilgi teknolojileri altyapımız ile tüm Türkiye’de uçtan uca DHL kalitesiyle sağlık lojistiği yatırımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

DHL Supply Chain Türkiye’nin diğer bölgelerdeki aktarma merkezleri için de GDP başvuru süreçlerine devam ettiklerini de söyleyen Cox, bu hizmeti tüm Türkiye’ye uçtan uca DHL Group’un yüksek kalite standartlarına uygun olarak ulaştıracaklarını kaydetti.