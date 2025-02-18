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Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digiturk) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
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Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Algan, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda şirketin, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli olmak üzere bayilerine uyguladığı aktif ve pasif satış kısıtlamalarıyla kanunu ihlal ettiğini belirtti.

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği"nin ilgili maddesinde belirlenen pazar payı eşiğinin aşılması nedeniyle tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağına işaret eden temsilci, şirketin bayilerine uyguladığı aktif ve pasif satış kısıtlamalarının ilgili kanundaki şartların tamamını karşılamaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınamayacağını bildirdi. Temsilci, bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Teşebbüs temsilcisi de inceleme konusu sistemin korsanla mücadeleyi etkin şekilde gerçekleştirmeyi amaçladığını aktararak, sistemin ayakta kalması için aktif satış yasaklarının uygulanması gerektiğini, şirketin pasif satışları ise yasaklamadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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