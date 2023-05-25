Dijital dönüşüm derinleştikçe veri depolama anlayışı da değişiyor

SELENAY YAĞCI/MÜNİH

Huawei tarafından düzenlenen IDI Day 2023 etkinliğinde dijital dönüşümün derinleştikçe veri depolama sistemlerinin de değişeceği ve bunun aynı zamanda önemli fırsatları da beraberinde getirdiği vurgulandı.

Dijital dönüşümle birlikte depolanan verilerin büyüklüğü de artıyor, önceden megabayt’lık küçük yerler kaplayan veriler artık yotabayt kadar büyük alan kaplıyor. Huawei tarafından düzenlenen ve yotabayt çağına doğru dijital altyapının geleceğini keşfetmek üzere, küresel endüstri uzmanlarını ve ortaklarını bir araya getiren 2023 Innovative Data Infrastructure Forum (IDI Day) dijital dönüşümün derinleştikçe veri depolama sistemlerinin de değişeceği ve bunun aynı zamanda önemli fırsatları da beraberinde getirdiği vurgulandı.

Verilen bilgilere göre İşletmelerin yüzde 56'sı yapay zeka uygulamalarını kullanırken, yüzde 96'sı ise sürekli değişen veri uygulamalarıyla başa çıkmak için bulut uygulamaları geliştirmeyi planlıyor. Veriler ise her geçen gün katlanarak büyüyor. Yeni verilerin yüzde 80'i ise yapılandırılmamış içeriklerden oluşuyor. Bu verilerin yıllık bileşik büyüme oranı, yüzde 38 olarak açıklanıyor. Veri esnekliği konusunda ise birçok önemli risk söz konusu. Fidye yazılımları sürekli gelişirken, fidye yazılım saldırılarının sayısı yıl bazında yüzde 98 oranında artıyor. İşletmelerin yaklaşık yüzde 15’i ise fidye yazılımı saldırılarından sonra verilerini geri yükleyemiyor.

Veri depolama endüstrisi evriliyor

Dijital dönüşümün geleceğini keşfetmek üzere, küresel fikir liderlerini, iş dünyasının önemli isimlerini, teknoloji sektörünün lider şirketlerini ve ekosistem iş ortaklarını bir araya getiren IDI Forum, 23-24 Mayıs’ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlendi. Bu yılki etkinliğin teması ise ‘Yeni Veri, Yeni Uygulamalar ve Yeni Esneklik’ olarak belirlendi.

Huawei etkinlik kapsamında; veri depolama endüstrisinin evrimine doğru yol alınırken, verinin değerini ortaya çıkarmak için gelişmekte olan uygulama ekosistemini anlamak, yapılandırılmamış veri yığınlarını verimli bir şekilde ele almak ve veri esnekliğini kapsamlı bir şekilde iyileştirmek gibi bir dizi farklı konuyu ele aldı. İki gün boyunca devam eden IDI Forum 2023, 800'den fazla sektör profesyonelinin katılımıyla hayata geçirilirken, etkinlik boyunca dijital dönüşümün geleceğine yönelik on ayrı oturum gerçekleştirildi.

Huawei Avrupa Bölge Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Lu, etkinliğin açılış konuşmasında dijital dönüşümün en önemli gerekliliklerinden biri olan Ar-Ge yatırımlarına vurgu yaptı. Huawei’nin, Ar-Ge'ye yönelik güçlü yatırımlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Lu, “Huawei'nin Ar-Ge yatırımı, 2022 yılında yıllık gelirinin yüzde 25'inden fazlasını oluşturdu. Bu da muhtemelen tüm endüstriler içinde en yüksek Ar-Ge yatırım oranı. Huawei, Ar-Ge ve inovasyonla tüm sektörlerin dijitalleşmesine katkı sağlamak için, çevreci ve akıllı bir bilişim altyapısı oluşturmaya devam ediyor.”

İnovasyon için çalışıyoruz

Huawei'in Avrupa'da istihdama önemli oranda katkı sağladığını belirten Lu, şunları anlattı: “Copenhagen Economics tarafından yapılan bir araştırmaya göre Huawei, 2021 yılında Avrupa ekonomisine 12,3 milyar Euro katkı sağladı ve Avrupa'da 140 binden fazla kişinin istihdam edilmesine yardımcı oldu. Avrupa, ileri görüşlü bakış açısıyla, çevreci ve dijital yaklaşımı temel bir strateji olarak görüyor. Sıfır karbon ve dijital dönüşüm için de Avrupa’nın önemli hedefleri söz konusu.

Huawei'in vizyonu da Avrupa'nın bu stratejisiyle tamamen paralel. Avrupa özelinde çevreci ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'daki üç OpenLab tesisimizde, 100'den fazla çözüm ortağımızla birlikte, ortak inovasyon projeleri üzerinde çalışıyoruz. Huawei, bu ortaklıklar sayesinde, dijital dönüşümü sağlamak için eğitim, perakende ve lojistik gibi sektörlerdeki müşterilerine özel senaryolarla, yenilikçi ürün ve çözümler sunuyor.”