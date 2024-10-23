Doğuş, 1 milyar Euro’luk Galataport kredisi için bankalarla masada!

Konuya yakın kaynaklara göre, yapılan görüşmeler sonucunda bankaların Galataport hisselerinin yarısından az bir kısmını devralabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, imzalanması planlanan vefa sözleşmesi çerçevesinde Doğuş Holding’in kredi borcunu ödemesi durumunda hisselerini geri alma seçeneğine sahip olabileceğini ifade etti. Görüşmeler sürerken, henüz kesin bir karar alınmış değil.

Bankaların hissesini yüzde 51'e çıkarma ihtimali bulunuyor

Doğuş Holding 2016 yılında Galataport’un inşası için kredi sağlamıştı. Kaynaklara göre eğer Doğuş belirli bir zaman içinde ödeme yapamazsa bankaların hissesini yüzde 51’e çıkarma ihtimali bulunuyor. Bu durumda bankaların Galataport’ta kontrol hissesine sahip olması ve şirkete yeni yatırımcılar çekmesinin önü açılabilir.

Yapı Kredi ve Garanti en büyük paya sahip

Galataport 2021’de açıldığından bu yana beklenen geliri ve nakit akışını sağlamayı başaramadı. İki kaynağa göre 1,02 milyar euroluk ilk kredi gecikme faizleriyle birlikte 1,5 milyar euroya ulaştı.

Bloomberg’in derlediği verilere göre Yapı Kredi ve Garanti, Galataport kredisinde en büyük paya sahip iki banka konumunda.

Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Kredi konsorsiyumundaki 6 bankayla anlaşma imzalamaya çok yakınız. Büyük ihtimalle kasım ayında anlaşmaya varırız. Bu, sadece bankalar için değil Doğuş için de mutlu anlaşma olacak” dedi.

BLG Capital bugün ayrı bir açıklamada Galataport ve Peninsula Hotel hisselerini Doğuş’a sattığını duyurdu. BLG açıklamasında Galataport projesinin 2,2 milyar dolarda değerlendiği belirtildi.

Galataport’un yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcu çekmesi öngörülmüştü. İnşasında yaşanan gecikme ve Türkiye’deki ekonomik yavaşlama, projeksiyonların gerçekleşmesini zorlaştırırken Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in hisse satma çabaları başarılı olmamıştı.