Doğuş Marine Services’in markaları Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda ilgi gördü

Denizcilik sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Bosphorus Boat Show Kara Fuarı, 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Doğuş Marine Services, fuarın ilk gününde salon 1’deki C01 numaralı standında denizcilik tutkunlarını ağırlamaya başladı.

30 yıllık tecrübeyle denize açıldı

Denizcilik sektöründe satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında faaliyet gösteren markası Doğuş Marine Services, Doğuş Otomotiv’in satış ve satış sonrası hizmetler tarafında 30 yılı aşan tecrübesini barındırıyor. Doğuş Marine Services, otomotiv endüstrisinde uluslararası anlamda kabul görmüş birçok organizasyon, uygulama ve hizmetleriyle başarılar kazanan Doğuş Otomotiv kurum kültürünü denizcilik sektörüne entegre ediyor.

Denizlerde ayrıcalıklı kurumsal hizmet anlayışı ve güçlü adımlarla ilerleyen Doğuş Marine Services, tüm motor yatlar ve yelkenli tekneler için refit, periyodik bakım, mekanik/elektrik/elektronik bakım onarım, yedek parça, aksesuar satış ve ikinci el tekne alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Novamarine: Lüks ve performansın buluşması

Doğuş Marine Services’ın fuardaki en dikkat çeken markalarından biri, Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Novamarine oldu. İtalyan RIB markasının RH 1000, BS 120 ve BS 140 modelleri, yüksek performansları ve sağlam yapılarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Lüks ve dayanıklılığı bir araya getiren Novamarine tekneleri, fuarın ilk gününde denizcilik tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Aerofoils: Sürükleyici Teknoloji ve heyecan verici deneyimler

Doğuş Marine Services’ın fuarda sergilediği ürünler arasında, Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği Aerofoils markasının, denizcilik ve teknoloji tutkunları için geliştirdiği yüksek teknolojili e-foil elektrikli sörf tahtaları da yer aldı. Fuarda Aerofoils’ün Performance Midnightblue, Hyperfly ve Airfly modelleri de ziyaretçilerle buluştu.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan ve bu yıl itibariyle Doğuş Marine Services’in tüketicilerine ulaştırdığı yenilikçi tahrik sistemine sahip Hyperfly, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 60 cm karbon fiber direk, maksimum stabilite ve performans sunan Hyperfly’ın entegre anti-breach sistemi beklenmedik darbeler veya dalgalar sırasında güvende kalmanızı sağlıyor. Hyperfly iki farklı pil seçeneği sunuyor.

Ultra hafif Aerofoils Light Battery (8,8 kg), 60 dakikaya veya 20 km'ye kadar heyecan verici sürüş süresi sunarken, Endurance Battery daha uzun ve daha güçlü sürüşler için etkileyici bir 2 saat veya 40 km menzil sağlıyor. Aerofoils GmbH tarafından geliştirilen e-foil serisi, hem su sporları meraklılarına hem de yüksek teknolojiye ilgi duyan kullanıcılara eşsiz bir deneyim vadediyor.

Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nın ilk gününde sunduğu yenilikçi ürünlerle denizcilik sektörünüdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektöre yön veren Doğuş Marine Services, fuar boyunca teknoloji ve kaliteyi bir araya getiren çözümler sunmaya devam edecek.