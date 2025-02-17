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Marketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, market fiyatlarını tek bir platformda toplayan sistemin ardından benzer bir uygulamanın restoranlar için de hayata geçirilebileceğini açıkladı. Restoran fiyatlarının tek bir internet sitesinde toplanmasıyla yemek fiyatlarını önceden görebileceği ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçileceği belirtildi.

Haber Merkezi
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Marketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, kısa süre önce market fiyatlarını tek çatı altında toplayan "marketfiyati.org.tr" platformunu devreye aldı.

50 bine yakın ürünün fiyat karşılaştırmasının yapılabildiği platform, kısa sürede büyük ilgi gördü. İlk üç günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçiye ulaşıldı ve milyonlarca ürün karşılaştırıldı.

Birçok zincir marketteki fiyat farklılıkları gözler önüne serildi.

Özellikle aynı ürüne uygulanan iki kata varan fiyat farkları, tüketicilerin bilinçlenmesine ve daha uygun fiyatlı ürünleri tercih etmesine olanak sağladı.

Restoranlar i̇çin fiyat karşılaştırma sistemi gelebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk’e yaptığı açıklamada benzer bir sistemin restoranlar için de uygulanabileceğini söyledi.

Bakan Kacır şöyle konuştu:

“Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince ancak kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız.”

Sputnik'in aktardığına göre bu uygulama hayata geçerse, vatandaşlar restoranların fiyatlarını online olarak görüntüleyebilecek ve böylece yüksek fiyatlı mekanlar kolayca tespit edilebilecek.

Yeni sistemin tüketiciye faydaları neler olacak?

- Yemek fiyatları şeffaf hale gelecek.

- Fahiş fiyat uygulayan işletmeler tespit edilebilecek.

- Müşteriler bütçelerine uygun restoranları önceden karşılaştırabilecek.

- Tüketici hakları korunarak, restoranlar arasında rekabet sağlanacak.

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