Doğuş Otomotiv'den Polonyalı Wielton ile distribütörlük anlaşması

Doğuş Otomotiv, treyler ve semi treyler üretimi konusunda Avrupa'nın en büyük üç üreticisinden biri olan Wielton S.A. ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

İşbirliği kapsamında Doğuş Otomotiv, Wielton marka ürünlerin Türkiye’deki satış ve servis hizmetlerini gerçekleştirecek. Doğuş Otomotiv ilk planda Türkiye genelinde 20 noktada Wielton ürünlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmayı planlıyor.

Anlaşmayla ilişkin açıklamalarda bulunan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Türkiye'de ‘Wielton’ marka treyler ve semi treyler ürünlerinin satış ve servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesini içeren bu iş birliğinin, her iki şirketin güçlü yönlerini de birleştirerek, sektöre farklı bir soluk getireceğine inanıyorum. Bu stratejik ortaklık, Doğuş Otomotiv'in ürün ve hizmet portföyünü genişletme vizyonunu desteklerken, Wielton S.A. markasının Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirecektir. Uluslararası arenada yaptığımız bu gibi stratejik ortaklıklar, şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandığının kanıtı olması açısından da önem arz ediyor." dedi.

Wielton Genel Müdürü Tolga Senyücel ise, “Avrupa’nın en büyük 3 üreticisinden biri olan Wielton markasıyla yaptığımız bu anlaşmayla Türkiye treyler ve semi treyler pazarında da hizmet vermeye başlayacağız. Bu sayede müşterilerimize tüm üst yapı çözümlerinde hizmet sunabileceğiz.” açıklamasını yaptı.