Dünya Varlık'ın halka arzı ertelendi
Dünya Varlık Yönetimi, talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arzın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Dünya Varlık Yönetimi’nin şirketin halka arzında talep toplama döneminde oluşan olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arzı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz paylarının planlanan halka arzına ilişkin 22 – 24 Ocak 2025 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecimiz yeniden gözden geçirilmiştir. Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.