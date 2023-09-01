Durak Tekstil, yatak endüstrisine yeni bir iplik vizyonu sunacak

EKONOMİ/VBURSA

Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Durak Tekstil, 28 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İFM’de düzenlenecek 2. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı IBIA EXPO 2023’te bir kez daha sektörle buluşmaya hazırlanıyor. Yatak endüstrisinin özel taleplerine yanıt veren geniş bir ürün gamına sahip olan Durak Tekstil, fuar boyunca zengin ürün portföyünün yatak üreticilerine sağladığı avantajları gözler önüne serecek. Kendisini ispatlamış birçok ipliğin yer alacağı Durak Tekstil standını ziyaret edenler ayrıca SilverPro iletken ipliğini, Redolent kokulu ipliği, anti mikrobiyal, ekstra dayanıklı, su itici özelliklere sahip iplikleri de görebilecek.

“Durak SilverPro ticarileşmeye devam ediyor”

Fonksiyoneliğin kendileri için temel kriterlerin başında geldiğini söyleyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, stantta sergilenecek iplikler dahil olmak üzere tüm ürünlerin en verimli üretimi sağlamak için tasarlandığını kaydederken “Pazardaki standart ipliklerle karşılaştırıldığında birçok yapısal farklılığa ve özel üretim süreçlerine sahip olan bu ipliklerimiz gerekli patentleri ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları ile yarattığı değeri teyit ediyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez IBIA EXPO fuarında sergiledikleri Durak SilverPro ipliğin bu alandaki ilk ve tek yerli iletken dikiş/nakış ipliği konumunda olduğunun altını çizen Durak, başarılı bir şekilde ticarileşmeye devam eden bu çözümün yeni olanakları beraberinde getirdiğini anlattı.

Geçen yıl katıldıkları ilk IBIA EXPO fuarının çok başarılı ve iş anlamında da oldukça faydalı olduğunu hatırlatan Yiğit Durak, bu yıl fuarın daha çok tanınırlığa kavuşması ve ulaşımın nispeten daha rahat olması nedeniyle daha başarılı bir fuar olmasını beklediklerini açıkladı. Geçen yılki fuarda Latin Amerika pazarından yoğun ilgi aldıkları bilgisini veren Durak, IBIA EXPO 2023’te de Kuzey ve Güney Amerika başta olmak üzere birçok farklı bölgeden profesyonellerle buluşmayı beklediklerini söyledi. Yatak endüstrisinde iplik kalitesinin standart ve stabil halde olmasının önemini vurgulayan Durak, özellikle çok iğneli makinelerde iplik sarfiyatının optimal seviyede tutulmasının hassas bir konu olduğuna değindi.