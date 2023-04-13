Düzey AŞ, Bahar Hindi'yi satış ve dağıtım ağına aldı

Koç Holding’in bünyesinde kurulduğu günden beri Türkiye’nin alanında önde gelen markalarının satış ve dağıtımını üstlenen Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ, soğuk taze kategorisindeki marka portföyünü genişletmeye devam ediyor. Son olarak Düzey AŞ, Bahar Hindi ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında Antalya’nın ilk entegre tesisine sahip Bahar Hindi’nin konserve ürünlerini Türkiye’deki makro ve mikro ölçekli tüm kanallarda satış ve dağıtımını Düzey AŞ gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Düzey AŞ Genel Müdürü Dr. Oğuzkan Şatıroğlu, şunları kaydetti: "Türkiye’nin en büyük satış ve dağıtım şirketi Düzey AŞ olarak bünyemizdeki markaların ürünlerinin Türkiye’de 150 bin noktada satış ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dünyada yaşanan et krizine alternatif ve sağlıklı bir çözüm olan hindi etinin en leziz ve temiz içerikli haliyle tüketiciyle buluşturan Bahar Hindi ürünlerini sevenleriyle buluşturacak olmaktan çok mutluyuz. Bu sayede dünyada yaşanan et krizinin çözülmesi için farkındalık yaratmayı da umuyoruz." dedi.