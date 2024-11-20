ebebek "Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti" Projesi ile paylaşmaya devam ediyor

Anne-bebek sektörünün öncü markası ebebek, geçen yıl başlattığı “Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti” Projesi’ni Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliğinde sürdürüyor. Yeni dönemde başta deprem bölgesi olan Hatay olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi bebeklere odaklanacak proje ile bebeveynlerin, az kullanılmış bebek tekstil ürünleri ile oyuncakları seçili mağazalara bırakmasının ardından ebebek tarafından prosedürlere uygun olarak gerekli hijyen aşamalarından geçirilerek yenilenecek ve ihtiyaç sahibi bebeklerle buluşturulacak. Kardeşlik, gönül bağı, süreklilik, özen ve dayanışma üzerine kurulu olan proje, kullanılmış ürünlerin geri kazandırılıp sosyal yardımlaşmayı destekleyerek atıkların azalmasına katkıda bulunurken, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

Sosyal ve ekonomik fayda sağlayan bir sürdürülebilirlik hareketi

ebebek, “Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti” Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 35 bini aşkın yenilenen ürünü deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi bebeklere ulaştırdı. ebebek’in sosyal sorumluluk vizyonunun bir parçası olan “Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti” Projesi’nin çevresel, sosyal ve ekonomik fayda sağlayan bir sürdürülebilirlik hareketi olduğunu vurgulayan ebebek Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül “Yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünü vurguladığımız bu proje ile toplumsal sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve sürdürülebilir yaşam tarzını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Toplumun her kesiminden bağışçılarımızın katılımıyla ihtiyaç sahibi bebeklerin yaşamlarına dokunuyoruz. Bebeveynlerimizin duyarlı yaklaşımının bu projede büyük bir rolü bulunuyor. Projemiz aracılığıyla sadece örnek bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma modeli oluşturmakla kalmıyor, ürünlerin yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçleriyle atıkların azalmasına da katkı sağlıyoruz. Böylece çevre bilincini artırarak döngüsel ekonomiyi destekliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“Binlerce ailenin yaşamına dokunmaya devam edeceğiz”

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker ise ”6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölgede birçok çalışma yaptık. Tüm depremzedelerin zorlu süreci en az sıkıntı ile geçirmelerini hedefledik. İmkanlarımızı zorlayarak tüm ailelere ulaşmaya çalıştık. Şimdi ise ebebek iş birliğinde bebeklere ve bebeveynlere destek olarak binlerce aileye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin devam eden yolculuğunda depo ve sağlık destekleri sunacağız. Yolculuğumuzu ebebek’in bebeveynleriyle kurduğu güçlü bağlar sayesinde hız kesmeden sürdüreceğiz.”