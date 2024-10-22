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Eczacıbaşı CEO'su Gümrah görevi bırakıyor

Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü ve Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Gümrah, sağlık sorunları nedeniyle yıl sonunda görevi bırakacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Eczacıbaşı CEO'su Gümrah görevi bırakıyor
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Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü ve Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, "Kişisel tercihleri ve yaşadığı sağlık sorunları" nedeniyle yıl sonunda görevi bırakacak.

Grup şirketi EİS Eczacıbaşı İlaç'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Gümrah'ın görevden ayrılmasından sonraki geçiş sürecinde üst yönetim doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na bağlı olarak çalışacak. Gümrah, yönetim kurulu başkan danışmanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Gümrah, Şubat 2017'den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su, Ocak 2019'dan bu yana Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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