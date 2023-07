Egem Otomotiv, araç kullanıcıları ile buluşmaya hazır

İZMİR/EKONOMİ

Egem Otomotiv’in en büyük ikinci yatırımı Citroen; 2022 yılının Ağustos ayında devreye girmişti. 2023 yılının Şubat ayında ise Peugeot ile üçüncü yatırım gerçekleşti. Dünyanın önde gelen markalarından biri olan Peugeot da artık Egem bünyesinde, Bornova lokasyonunda müşterileriyle buluşuyor. Egem, müşterilerini 2024 yılının Ocak ayında, Stellantis Grup bünyesinde bulunan Peugeot, Citroen ve Opel marka araçlar ile Manisa’da da buluşturacak.

Egem Otomotiv Genel Müdürü Zerrin Kalay, “Sadece İzmir’deki değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerin ilgisini kazandığımız için mutluyuz. Alanında uzman kadromuz ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemiz ile yeni yatırımlarımız hizmete hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Güçlü ve istikrarlı bayi yönetiminin sırrı Egem’in sisteminde saklı”

Kalay, güçlü ve istikrarlı bayi yönetiminin sırrını şu şekilde ifade etti; “Bizim güç kaynağımız değerli otomotiv tüketicilerimiz ve ekibimiz. Egem’de, ben dahil olmak üzere tüm ekip bireyleri her an, her dakika birbirlerine ulaşabilir durumda, iletişimimiz ve iş birliğimiz muazzam derecede verimli. Ast üst ilişkisi yerine bir aile yapısı içerisinde olduğumuzu sadece söylemiyoruz, hissettiriyoruz. Çalışanlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Onları kendi otomotiv dilimize adapte ediyoruz. Her noktada müşteri beklentilerini daha üst seviyede karşılamak için emek veriyoruz.”

Egem’in satış danışmanları, misafirlerine araç seçiminde birer yol arkadaşlığı sağlıyor. Önce ihtiyaçlar doğru analiz ediliyor, daha sonra en iyi araç en uygun bütçelerle belirlenip yolculuğun mutlu bir şekilde tamamlanması sağlanıyor.

Egem Otomotiv, marka opsiyonlarını genişleterek daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor

‘Müşteri beklentilerini karşılama konusunda en önde gelen otomotiv bayisi olma’ anlayışını sürdüren Egem, temsil ettiği tüm markalar ile müşteri memnuniyeti çıtasını en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Kalay, “Günümüz insanı, bir bayiye sadece otomotiv satın almaya gelmiyor. Önce satın almak istediği aracı sanal ortamda araştıran bilinçli bir tüketici ile karşı karşıyayız. Burada kilit nokta otomotiv tüketicisi ile kurulan iletişim sayesinde gelişen tüketici ile bayi arasındaki güçlü bağ” şeklinde konuştu.

Egem servislerinde 9 adet şarj istasyonu aktif

Bugünü geleceğe taşıyan teknoloji; çevreci elektrikli araçlar olarak nitelendiren Kalay, tesislerinde elektrikli araçlar için özel yer tahsis edildiğini ve 9 adet şarj istasyonunun aktif olarak kurulu olduğunu bildirdi. Egem satış sonrası hizmetlerinde bölgenin en deneyimli, şirkete sadakatleri minimum 20 yıl olan teknik danışman ve uzman teknisyene sahip. Güncel donanımlı ekip; Peugeot, Citroen ve Opel markalarında elektrikli araç eğitimlerini de tamamlamış bulunuyor.

Bu yıl Egem temsil ettiği Peugeot, Citroen, Opel markaları ile sene başında belirlediği satış ve satış sonrası hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’nin En İyi Bayisi Opel Egem’e Ödül Yağmuru

2019, 2020 ve 2021 yıllarında tüm kategorilerde Türkiye Birinciliği ödüllerinin sahibi olan Opel Egem 2022 yılında da birincilik kürsüsünde yerini aldı. Opel markasının 2022 Performans Ölçümlerinde Yılın Türkiye Bayisi, Ticari Araç Satış Hedefi Gerçekleştirme Türkiye Şampiyonu, PSA Finans Kredi Türkiye Şampiyonu ve Perakende Hedef Gerçekleştirme Türkiye ikinciliği ödüllerini göğüsleyen Opel Egem, her yıl olduğu gibi bu yıl da performansını üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Kalay, insan kaynakları stratejisi ve yönetiminin işin odak noktası olduğunu belirtti. Kalay, “Otomotiv ekibi olarak başarımızın temelinde; takım çalışması, doğru sinerjiyi yakalamak ve hedeflenen amaca ulaşabilmek için maksimum çabayı göstermek yatıyor. Müşteri talebini her zaman en üst seviyede yöneterek aldığımız başarılı müşteri memnuniyeti skorlarımız ve daha iyi sonuçlar elde etmek için attığımız vizyoner adımların neticesinde; birçok bayi arasından 2022 yılında da farklı kategorilerdeki 4 ödüle layık görüldük. Gururluyuz, çünkü 33 yıldır Opel markamızın bayrağını başarı ile dalgalandırıyoruz” dedi.