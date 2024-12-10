Eksim Holding, israfın verdiği yıkımı sürdürülebilir projelerle azaltmayı hedefliyor!

Ülkemizin önde gelen şirketler topluluklarından Eksim Holding, sürdürülebilir bir yaşamın karşısındaki en büyük tehdit olan israfa dikkat çekmek amacıyla ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ kampanyasını devreye aldı. Gıda, su ve enerji başta olmak üzere israfın çevresel sürdürülebilirliğe, toplum hayatına ve ekonomiye olumsuz etkilerine odaklanan kampanya kapsamında; eğitim, tarım, atık yönetimi gibi alanlarda kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde projeler hayata geçirilecek.

İsrafa karşı birlikte mücadele çağrısı

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ın bir sosyal sorumluluk hareketi olmasının yanı sıra hayatlarımızı ve iş yapış şekillerimizi yeniden düşünmeyen çağıran bir davet niteliği taşıdığını vurguladı. Tivnikli, “Bugün, enerji ve gıda sektörleri olmak üzere iki stratejik iş kolunda yer alıyoruz. Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımların ticari getirisinin yanında, toplumun refahı ve çevrenin menfaatine olup olmadığını da her zaman sorguluyoruz. Holdingimizi var eden ve ailemizden bize miras kalan değerlerin temelinde, büyüklerimizin yeteri kadarını kullanmaya ve israf etmemeye dayalı anlayışı yer alıyor. Biz de bu anlayışı kurum kültürümüzün temeline yerleştirdik, yaygınlaştırmayı da görev biliyoruz” dedi.

Gıdada israfın boyutu: Her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

Küresel iklim değişikliğinin verdiği zararların yanı sıra bilinçsiz tarım ve sulama uygulamalarının israfa sebep olduğunu belirten Tivnikli; “Yeraltı sularının kullanımı, modern sulamanın yaygın olmayışı ve kuraklık, hem topraklarımızın hem de su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor. Bu duruma duyarsız kalamayarak toprağın ve suyun değerini hatırlatacak bir seferberlik hareketi başlatmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Gıda israfına rakamlarla değinen Tivnikli, “Maalesef ülkemizde yıllık gıda israfının boyutu 43 milyar dolar ve her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bu devasa israf tablosunu değiştirmek için tüm kurumlara görev düşüyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların tükenmesi gibi küresel sorunlar, israfa karşı toplumun her kesimini sorumlu kılıyor. Bu nedenle, ‘Yeteri Kadar’ şemsiyesi altındaki projelerimize paydaş olmak ve bizimle birlikte çözüm üretmek isteyen herkesi israf karşıtı bu seferberliğe davet ediyoruz” dedi.

Tiyatro oyunuyla 10 bin, eğitim kitiyle 40 bin çocuğun farkındalığını artırmak hedefleniyor

‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ altındaki çalışmaları ve hedeflenenleri basın mensuplarıyla paylaşan Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz ise öncelikli olarak çocuklar, gençler ve çiftçileri hedeflediklerinin altını çizdi. Bu kapsamda Dicle Elektrik’in Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliklerine imza attığını ifade eden Ekiz, ‘Dicle’nin Rüyası’ isimli tiyatro oyununu, Dicle Elektrik’in gönüllü çalışanlarından oluşan tiyatro kulübü üyeleriyle 4 ay süren hummalı bir çalışmanın ardından devreye aldıklarını kaydetti. Ekiz, tiyatro oyunuyla Dicle Elektrik’in hizmet bölgesindeki 6 ilde 5 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını belirterek, “Kampanyamız süresi boyunca diğer grup şirketlerimizin faaliyet gösterdiği 10 farklı ilde, 10 bin ilk ve ortaokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Ekiz, tiyatro oyununun yanı sıra doğa dostu etkinlik kitabı ve tarım kitini de çocuklarla buluşturarak ilk etapta 20 bin, orta vadede 15 farklı ilde 80 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca projenin etkinliğini artırmak için yaklaşık 2 bin öğretmene eğitmen eğitimi vermeyi planlıyoruz” dedi.

Bir Destek Bin Bereket Çiftçi Eğitim Programı 10 bin çiftçiye ulaşacak

Konuşmasında Türkiye’de içme sularının yüzde 70’lik kısmının tarımsal sulama amacıyla kullanıldığının altını çizen Yusuf Ekiz, sulama verimliliğinin artması için ‘Bir Destek, Bin Bereket Eğitim Programı’nı devreye aldıklarını açıkladı. Amaçlarının çiftçileri destekleyerek tarımsal üretimin sürdürülebilir bir temele oturmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Ekiz, “Bu programla çiftçilerimize kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Programın ilk etabını Batman Üniversitesi iş birliğiyle, 250 çiftçin katılımıyla gerçekleştirdik. Projenin ikinci etabında Harran Üniversitesi iş birliğiyle ve 50 genç çiftçimizle, 1 yıl sürecek eğitim ve mentörlük programını hayata geçireceğiz. İki yılda, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 10 bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Ekiz su krizi ve kuraklığa karşı mücadele kapsamında gençlerin yenilikçi fikirlerine odaklanan “Akıllı Tarım Fikir Yarışması” ile kaynak israfını azaltmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Gıda atıkları gübre olup ekosistemi destekleyecek

KORU Derneği’nin ‘Yeteri Kadar’ kampanyasının en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Yusuf Ekiz, israfa karşı gıda atıklarının geri dönüşümü projesine de değindi. Ekiz, “Zincir fırın-kafe mağazamız Aslı’nın üretim tesislerinden çıkan gıda atıklarını, KORU’nun kompost fabrikasında geri dönüştürerek doğaya kazandırıyoruz. Kompost gübrelerin bir kısmını ise korunaklı paketler halinde Aslı şubelerinde müşterilerimize ulaştıracağız. Bunun yanında atıksız alışverişi teşvik etmek için kahve termosu indirimleri, geri dönüştürülebilir paket kullanımı ve israfsız menü gibi pek çok yenilikçi uygulamayı da devreye aldık” dedi.

2025 “Su Yılı” olacak

Eksim Holding olarak israfı önlemek ve kaynakların doğru yönetilmesi için uzun bir yola çıktıklarını ifade eden Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz, ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ kampanyası altında belirlenen konseptlerle her yıl bir odak alanı belirlediklerini ifade etti. Bu doğrultuda 2025’i ‘Su Yılı’ ilan edeceklerini, 2026’yı ‘Enerji’ ve 2027’yi ise ‘Gıda’ odağında ele alacaklarını belirtti.