Elektrik ve aydınlatma sektörü, Electrolighting Fuarı’nda bir araya gelecek

Electrolighting Fuarı, dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Partner Fuarcılık’ın organize etiiği fuar, bu yılın mayıs ayında 60 yerli sanayiciyi 44 farklı ülkeden gelen 200’den fazla iş insanı bir araya getirdi. 2024 yılında Antalya’da 4’üncü kez düzenlenecek olan, elektrik ve aydınlatma sektörünün buluşma noktası Electrolighting Fuarı’na dört kıtadan ve 55 farklı ülkeden gelen 200’den fazla ithalat ve ihracat devinin katılması beklenirken, fuarın teması ise ‘sıcak satış’ olarak belirlendi. 5-6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Electrolighting Fuarı ile standart B2B anlayışının dışına çıkılarak tatil atmosferinde ticaret formatını hayata geçirilirken, ziyaretçilerin önemli bir bölümünü de Afrika coğrafyasından misafirler oluşturacak.

Her segmentten yerli üretici için fırsat

Titanic Deluxe Golf Belek’te gerçekleşecek olan fuarda, yerli sanayiciler ile yabancı potansiyel müşterilerin günün her saatinde bir arada olarak ikili diyalog kurması ve pekiştirdiği ilişkilerini ticari ilişkilere dönüştürmesini esas alınacak. Electrolighting Fuarı neredeyse her segmentten yerli üreticiye anahtar-priz, sigorta aksesuarları, elektrik panoları, kablo ve kablo aksesuarları, şalt, akıllı bina teknolojileri, trafo, sayaç, jeneratör-UPS, solar malzemeler, sinyalizasyon ve teknik hırdavat gibi birçok ürün grubunun sergilendiği bir ortam sunacakken, tüm katılımcılara ve ziyaretçilere ücretsiz olarak İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde uzman tercümanlar sağlanacak.

5-6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Electrolighting Fuarı’nda 70 Türk sanayicisi ile 200’den fazla alıcıyı bir araya gelmesi beklenirken; yurt dışından gelecek olan potansiyel alıcıların tamamının, sektörde kendi ülkesinde söz sahibi olan iş insanlarından oluşacak.

Plastik hammadde B2B programı Eylül’de

Partner Fuarcılık ayrıca, sanayicilerin temel girdisi olan plastik hammaddeye ulaşmada yaşanan sıkıntılar paralelinde, İran’dan 30 petrokimya firması ile Türk sanayicilerini, İstanbul’da düzenleyeceği iki günlük B2B programında buluşturacak. Programa plastik ev gereçleri ve elektrik sektörü başta olmak üzere onlarca farklı sektörden sanayicilerin katılımının beklenirken; B2B programı ile sanayicilerin komşu ülke hammadde üreticileri ile tanışıp daha kısa sürede ve düşük navlun maliyetleri ile hammaddeye ulaşabilme fırsatı da söz konusu olacak.