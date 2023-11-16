ELİN Enerji, 7 kıtaya ihracat hedefiyle EIF’te

ANKARA (EKONOMİ)-ABD’de 1 GW kapasiteli panel fabrikasını devreye alan ELİN Enerji, 7 kıtaya ihracat hedefiyle bu yıl 17’ncisi düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katılım sağladı.

Fuarın platin sponsoru olduklarını belirten ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, “Hep beraber geleceğimiz enerjidir” demek için herkesi fuara bekliyoruz” dedi.

Türkiye’deki tesislerindeki yıllık 3,5 GW/Yıl fotovoltaik panel üretim kapasitesiyle bu alanda Avrupa lideri olduklarının altını çizen Yalı, “Bu yıl itibarıyla da ABD'de 1 GW/yıl kapasiteli güneş paneli fabrikası kurduk ve Amerika’da da ürün satışı ile ilgili gerekli standartları ve sertifikaları sağlayarak ‘Sirius PV USA’ markamızla üretime başladık. ELİN Enerji olarak 7 kıtaya ihracat hedefimizle fuarlarda da Türk firması olarak üretim gücümüzü ortaya koyuyoruz. Yenilenebilir enerjide yatırımcıya güven veren bu üretim gücü ile kapasitemizi artırmayı sürdüreceğiz.” dedi.

EIF’in 20 yıldır yenilenebilir enerjide ilhamı eyleme dönüştürmek için düzenlendiğine dikkat çeken Arda Yalı, “Türkiye ve dünyanın yenilenebilir enerji topluluğunun kolektif gücünü ortaya koyan fuarlara yurtiçi ve yurtdışı 'yenilenebilir enerjide güneş paneli üretiminin amiral gemisi' olarak katılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjinin geleceğini şekillendiren adımları attıklarının altını çizen Yalı, “EIF’te de bu yıl yine geleceğimizi ‘karbon nötr’ hedefinde bir ortak hedef için bir araya geldiğimiz dünyanın her köşesinden ziyaretçileri, yatırımcıları ve yenilenebilir enerji’ye geçişlerinde işbirliği yapmak üzere 100’ün üzerinde sektörde hizmet veren kurum liderlerini de standımızda ağırlıyoruz.” diye konuştu.