Elmalı Altın’dan Sevgiler Günü’ne özel hediyelerle dolu kampanya

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sevdiklerine anlamlı hediyeler sunmanın en güzel yollarından biri olarak görülen Sevgililer Günü’nü, daha da unutulmaz kılmak isteyenler için özel bir kampanya başlatan Türkiye’nin güvenilir altın markalarından Elmalı Altın, çeşitli avantajlar ve sürpriz hediyelerle dolu kampanyası ile hem yatırım yapmak isteyenlere hem de sevdiklerine değerli bir hediye almak isteyenlere hitap ediyor.

Kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, müşterilerine teşekkür etmek ve 14 Şubat’ın coşkusunu paylaşmak amacıyla böyle bir fırsat sunduklarını belirten İbrahim Elmalı, “1-20 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak hediye kampanyamızla, altın yatırımını daha da cazip hale getiriyoruz. Elmalı Altın olarak, her zaman müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı ilke edindik. Bu doğrultuda, sadık müşterilerimize özel avantajlar sunarak, onların güvenini daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. 1-20 Şubat tarihleri aralığını kapsayacak şekilde özel olarak düzenlediğimiz bu kampanya, Elmalı Altın ailesine olan bağlılığımızın ve sektördeki öncü rolümüzün bir göstergesidir. Kıymetli müşterilerimiz için tasarladığımız kampanyamız ile 14 Şubat'ın sevgi dolu özelliğine vurgu yaparken, müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları her geçen gün artırmaya devam edeceğiz. Altının en değerli haliyle yatırımcılarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.