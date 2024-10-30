Elteks, katma değerli üretimde 30 yılı geride bıraktı

EKONOMİ (BURSA) – Ekonomi Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Elteks Eldiven İşletme Müdürü Sahir Erol, sektörle ilgili bilgiler verdi. Elteks olarak endüstrideki iş ortaklarının emniyet, işlevsellik ve konfor taleplerini karşılayarak, teknolojik ve yenilikçi ürünler ürettiklerini belirten Erol, bu yıl üretimde 30’uncu yıllarını kutladıklarını söyledi. Ekonomide bir durağanlık yaşandığını kaydeden Sahir Erol, buna rağmen katma değerli üretimleri sayesinde mevcudu koruduklarını aktardı.

Üretimlerini iç pazarın yanı sıra ihracata da açtıklarını hatırlatan Erol, mevcut ihracat pazarlarının Almanya, Yunanistan ve İngiltere olduğunu ve bunu geliştirmeye odaklandıklarını söylerken, “Yurtdışında yaklaşık 25 yıldır hiç kopmadığımız bir müşteri portföyümüz bulunuyor. Türk malına, Elteks ürünlerine güveniyorlar. Önce insan sağlığı diyen, kaliteli ürün isteyen firmalara ürün veriyoruz. Değişen ekonomik trendleri de göz önünde bulundurarak Avrupa’yı da potansiyel bir pazar olarak görüyor bu doğrultuda da gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Otomotiv, demir çelik, inşaat, madencilik ve kimya gibi pek çok sektöre hizmet verdiklerini anlatan Erol, “Müşterilerimize daima yenilikçi, emniyetli ve güvenilebilecek ürünler sunabilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklandık. Üretim konusunda da oldukça titiziz. Eldivenlerin kullanım amaçlarına ve kullanan işçiye uygun olması gerektiğini bildiğimiz için buna uygun hareket ediyoruz. Elteks olarak bu nedenle üstün nitelikli farklı kullanım amaçları için geniş bir iş güvenliği eldivenleri ürün yelpazesi ve aynı şekilde tamamen bireysel taleplere göre seri halde üretilen özel imalatlar sunuyoruz” diye konuştu.