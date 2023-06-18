Emre Makine, 2 milyon Euro’luk yatırımla kapasitesini artırıyor

Eray ŞEN/ADANA

Emre Makine’nin ihracattan sorumlu ikinci kuşak yöneticisi Gizem Tuzcu, demir-çelik başta olmak üzere çeşitli sanayi kollarına yönelik üretim yaptıklarını, yüzde 80’i aşan ihracat oranı çalıştıklarını söyledi. Son dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Tuzcu, “2005 yılından bu yana ihracata ağırlık veriyoruz. Dış pazar olarak Avrupa, Balkanlar, Afrika, Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda 30’un üzerinde ülkeye ürün gönderiyoruz. “Demir-çelik başta olmak üzere, maden, çimento, biraz da yalıtım sektörüne yönelik üretimimiz var, bu alanda cam yünü tesislerine makineler yapıyoruz” dedi.

Demir-çelik sektörüne bakıldığında, globalde ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu ifade eden Tuzcu, “Sektörde küresel sorunlar var ancak bizim iş yaptığımız yerler itibariyle çalışmalarımız olumlu yönde devam ediyor” diye konuştu. Uluslararası pazarda yeni dönem çalışmalarını desteklemek amacıyla kapasite artırımı yönünde adım attıklarını açıklayan Tuzcu, “2022’nin dördüncü çeyreğinde yatırım kararı aldık. Ciddi bir makine yatırım yaptık, işletmemizde tezgahlarımız kuruluyor. Yaklaşık 2 milyon Euro’ya yakın maliyeti olan bu yatırımımız ile yurt dışından ‘özellikli’ makineler aldık. Daha önce bu bölgede olmayan makineleri kullanarak, daha katma değerli işler yapabileceğiz. 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz diğer yatırımlar ise genelde ölçme cihazlarıyla ilgili ve kalite kontrole yönelik olacak” bilgisini verdi.

“Bir yıldır döviz kurları nedeniyle yaşanan sıkıntılar azalıyor”

Makine imalat sektörünün bir yıldır döviz kurları nedeniyle ciddi ‘sıkıntı’ yaşadığını dile getiren Tuzcu, “Bu durum dış pazarda rekabet şansımızı azaltmıştı. Avrupa’daki üreticinin üzerinde fiyatlar veriyorduk, bu da rekabet şansımızı ortadan kaldırıyordu. Ama şu anda dövizdeki gelişmelere bağlı olarak fiyatları aşağı doğru revize etmeye başladık. Yeniden rekabetçi fiyatlara doğru bir yönelim oluşuyor” yorumunu yaptı.

Emre Makine’nin asıl ‘gücünün’ Adana Metal Sanayi Sitesi’nde birçok firma ile iş yapabilecek çalışma sisteminden kaynaklandığını vurgulayan Tuzcu, “Adana, Ankara gibi yerlerde partner firmalarımız ve şantiyelerimiz var. Bünyemizde 50 kişi çalışıyor ama sanayi bölgesinde en az 400-500 kişilik istihdam sağlayacak iş kapasitesine sahibiz. Kalifiye eleman bulsak, bugün 50 kişi daha istihdam ederiz” dedi.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına değinen Tuzcu, “Halen çatımızda bir GES projemiz var, onu biraz daha genişleteceğiz. Şu anda yıllık bazda kendi elektriğimizi üretiyoruz ama yeni makineler ile birlikte elektrik tüketimimiz artacak. Bu nedenle GES yatırımını artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“ATO Meclisi’nin tek kadın üyesiyim”

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme mezunu olduğunu, aile şirketi Emre Makine’de 2016 yılından bu yana ikinci kuşak olarak çalıştığını anlatan Gizem Tuzcu, “Şirketi daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyorum. Bunun yanında şirket dışı ancak kent ekonomisiyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Adana Ticaret Odası’nda (ATO) meclis üyesi olan tek kadınım. Metal ve Madeni Eşyalar Grubu olarak sektörümüzün sorunlarını, taleplerini belirleyip çözümü yolunda adımlar atıyoruz” ifadesini kullandı.